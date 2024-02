Nepôjde internet ani televízia: Veľký slovenský operátor bude mať v týchto oblastiach výpadok, trvať môže aj pár hodín

Jeden z najväčších slovenských operátorov ohlásil výpadky počas pondelka (26. februára), utorka (27. februára) a stredy (28. februára). Tie sa dotknú televízie a internetu a prebiehať budú v rôznych časoch na viacerých miestach. Orange na svojom webe uviedol, že vplyv na službu Orange Doma majú práce na strane spoločnosti Slovak Telekom.

Problémy so službami

Ako spoločnosť informuje, prvé výpadky mali prísť už dnes ráno o 7:05 v Martine, a to v lokalitách Podhorská, Sasinkova a Korunovo. Nefunkčnosť služieb by mala trvať asi 385 minút, teda približne do 13:30.

Orange sa svojim zákazníkom ospravedlnil za komplikácie. „V prípade, že vám po ukončení výpadku nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ radí operátor.

Pondelkom však obmedzenie služieb nekončí. V utorok by mohli problémy zaznamenať obyvatelia v Kravanoch aj v Hrabičove. Ten môže trvať väčšinu dňa. V Kravanoch v čase medzi 8:10 a 16:30, teda asi 500 minút, v Hrabičove od 8:00 do 20:00, čo predstavuje 720 minút.

Výpadky možno očakávať aj v priebehu stredy, a to naprieč celou krajinou. Konkrétne sa dotknú lokalít Košice – Staré Mesto a obcí Krpeľany, Breza a Madunice. Prebiehať by mali od skorého rána a trvať môžu aj viac ako 400 minút, v prípade obce Breza v okrese Námestovo až 600 minút.