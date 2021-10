Nelogické detaily aj hlúpe chyby. 10 najväčších dier v seriáli Squid Game, ktoré nedávajú zmysel

Squid Game aktuálne svojou sledovanosťou valcuje streamovaciu službu Netflix. Už niekoľký týždeň v rade sa nachádza na prvých miestach sledovanosti v krajinách po celom svete. My sme sa nechali namotať tiež a môžeme potvrdiť, že ide o skutočne chytľavý seriálový počin, ktorý však ukazuje poriadne drsný obraz reality. V deji sme však našli niekoľko medzier, ktoré ste si možno ani nevšimli.

Seriál Squid Game má v sebe všetko, po čom diváci túžia. Akciu, napätie, sociálnu drámu, realistické ľudské príbehy a vďaka svojmu pútavému námetu s hraním krvavých detských hier vás už od obrazoviek nepustí.

Risk, ktorý mohol pokaziť celú hru

V úplnom závere čakalo na divákov seriálu prekvapenie, v ktorom zistili, že vlastne milý starý pán 001 s nádorom na mozgu nebol iba obyčajným súťažiacim. To, že išiel do hry, bol risk, ktorý mohol prekaziť jej priebeh. V hre jeden proti jednému nebol problém nafingovať to, že bol zabitý. Čo by sa však stalo v prípade, keby tím, v ktorom súťažil, napríklad v ťahaní lanom, prehral? Zomreli by všetci okrem neho?

Po tomto kľúčovom zistení navyše dáva scéna, v ktorej sa ako jediný postavil proti nočnej vzbure, iný význam. Ak ste si mysleli, že stačilo prejaviť ľudskosť, aby bolo vraždenie medzi súťažiacimi ukončené, teraz už viete, že hra skončila, pretože bola v ohrození jej vedúca osobnosť.

Miznú stovky ľudí, nikoho to nezaujíma

V seriáli vyšlo najavo, že Squid Game, ktorú sledujeme, nie je ani zďaleka prvá, ktorá sa koná. Videli sme hrubé spisy plné dokumentov o súťažiacich, ktoré sa v predošlých rokoch hry zúčastnili. To znamená, že už v rámci Squid Game museli prísť o život tisíce ľudí. Ako je možné, že to nikoho nezaujíma? Ak desiatky rokov mizne takéto množstvo ľudí, prečo po nich nikto nepátra?

Nerieši to ani mama mŕtveho syna

Podľa obrazu, ktorý vyslal Squid Game, to vyzerá, že skutočne môžu ľudia iba tak zmiznúť a aj ich najbližší sa s touto skutočnosťou akosi zmieria. Bez vysvetlenia. Áno, mama hráča čísla 218 sa po príchode hráča 456 domov opýtala, či nevie, kde je jej syn, ďalej to však nebolo rozoberané. Viac po ňom nepátrala a to ani po tom, čo sa dozvedela, že môže byť v poriadnych problémoch, keďže mu hrozilo väzenie.

Mal skončiť horšie

Hlavný hrdina hneď v úvode seriálu dostáva vyhrážky od gangstrov, ktorí mu povedia, že má poslednú šancu vrátiť im peniaze. Inak príde o oko a obličku. Potom sa dostáva do hry, ktorú vyhráva, čiže svoje finančné dlhy môže vyriešiť. V úplne poslednej časti vidíme, ako však po roku na svoje úspory ani nesiahol. Ako je teda možné, že stále žije a nikto sa mu nepomstil? Hraním Squid Game totiž strávil iba niekoľko dní, čiže sa vrátil do reality v trvaní termínu, ktorý mu dali. Prečo si to teda nenašli?

Okrem toho, vzhľadom na to, že sa držal po boku hlavného záporáka, ktorý predstieral, že je iba jedným z hráčov, mal v mnohých situáciách výhodu, ktorá mu zachránila život.

Čísla hráčov sa menili

Samozrejme, nie tých najhlavnejších. Ale ak by ste sledovali pozornejšie a pokúsili sa zapamätať si, ktoré číslo patrí komu, asi by ste rýchlo zistili, že tvorcovia v tom mali trochu chaos. Ale zapamätať si čísla všetkých 456 hráčov by bolo nemožné. A pravdepodobne na to sa tvorcovia aj spoliehali.

Ako príklad môžeme uviesť hráča s číslom 061. Kým v úvode pri fotografovaní bol majiteľom čísla 061 muž, keď bolo číslo vyradené, patrilo žene. Tento prípad sa zopakoval hneď niekoľkokrát. Tak schválne, všimli ste si ďalšie?

Neovládajú angličtinu

Pri prehľadávaní spomínaných dokumentov ste si mohli všimnúť na tajných papieroch červenú pečiatku s nápisom prísne tajné. Alebo aspoň tak to malo byť. Namiesto nápisu TOP SECRET totiž na nich svietilo TOP SCRERT. V tomto prípade ide o skutočne malý detail, ktorému sa však dalo jednoducho vyhnúť. Stačilo lepšie ovládať angličtinu.

Červené postavy sú príliš pasívne

O tom, kto sa vlastne ukrýval pod červenými skafandrami, koluje množstvo dohadov. Teraz nás však zaujíma, prečo neurobili nič pre to, aby hráčom pomohli? Jasné, ich úlohou nemalo byť pomáhať, čo však bola ich hlavná motivácia? Dostali zaplatené? Ocitli sa na tomto mieste, kde sami môžu zomrieť kvôli vyhrážkam? Áno, našli sa jednotlivci, ktorí si urobili z hry vlastný biznis, avšak vzhľadom na počet, koľkí boli, je ich konanie nepochopiteľné. Mali by mať tiež námietky voči systému, ktorý ich môže pripraviť o život.

Nikoho nezaujímalo, kam zmizol jeden VIP

Je pochopiteľné, ak členov VIP nezaujímalo, čo sa deje alebo kam miznú jednotliví vyradení súťažiaci. Vyzeralo to však tak, že sa dobre poznajú a nebavia sa spolu po prvýkrát. Prečo im ani nenapadlo reagovať na to, že zmizol? Veď bol predsa jedným z nich a mohlo to značiť, že niečo s vývojom hry nie je v poriadku a môže sa stať, že ďalší, kto sa stratí, bude niekto z nich.

Nelogický výber Hostiteľa

Ďalšou z vecí, ktorá nedáva zmysel, je samotná identita Hostiteľa. Ako vieme, víťazi z hry sú aj po jej skončení stále na očiach jej tvorcov. Ako je možné, že on ju sám vyhral a teraz jej velí? Je to vôbec správne? Ako si mohli byť tí, čo ho do tejto funkcie dosadili, istí tým, že mu nejde iba o to podraziť ich a definitívne ukončiť jej činnosť? Keďže bol sám svedkom brutálneho zabíjania, mohol mať aj dôkazy. Toto je jedným z momentov, ktorý by mohol byť vysvetlený v prípadnej druhej sérii, ktorá vzhľadom na otvorený koniec a megaúspech seriálu nie je nereálnou.

Odfláknuté detaily

Možno tvorcovia dúfali, že si ich nikto nevšimne, možno jednoducho sami na to pozabudli. Je ich však podozrivo veľa. Začnime druhou hrou, pri ktorej mali hráči vyrezávať ihlou rôzne tvary. Všimli ste si, že dáždnik, ktorý bol jedným z nich, mal raz svoju spodnú časť rovnú a v iných záberoch vlnovkovú?

Predposledná hra súťažiacich naposledy pretriedila a do cieľa sa dostali traja finalisti aj vďaka mužovi pred ním, ktorý dokázal odhadnúť, z čoho je sklo vyrobené. Keď sa Hostiteľ pozrel do jeho záznamov a zistil, že pracoval ako sklár, rovnako odhalil, že toto povolanie vykonával v roku 1897. To by znamenalo, že v čase konania hry by mal mať viac ako 100 rokov. Môžeme povedať, že na tento vek ani zďaleka nevyzeral.

Veľkú námahu si nedali ani herci s realistickým predstieraním toho, že skutočne jedia jedlo. Napríklad hráč 456 síce ústami čosi prežúva, no jeho tácka s jedlom je nedotknutá. Prežúva teda medzi zubami vzduch?

Toto sú iba niektoré z mnohých malých detailov, ktoré však pri výprave týchto rozmerov nie sú ničím výnimočným a konečný zážitok zo seriálu nám určite nepokazili.