Nekonečný príbeh pokračuje: Štát stále vymáha od ľudí poplatky za karanténu počas pandémie. Ide pritom o nemalé peniaze

Vymáhanie nákladov za štátnu karanténu počas pandémie ochorenia COVID-19 považuje verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský za nezákonné. Riešenie situácie má podľa neho v rukách Národná rada SR. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Gigac.

Verejný ochranca práv poukázal na možnosť prijatia legislatívneho kroku, ktorý by bol akousi formou rehabilitácie osôb, ktoré boli postihnuté podľa jeho slov nezákonným stavom. „Spôsob vymáhania úhrady nákladov bol zo strany ministerstva vnútra v rozpore so zákonom o ochrane verejného zdravia. Ako verejný ochranca práv som zo svojej pozície urobil všetko pre to, aby bolo vymáhanie nákladov za štátnu karanténu, ktoré sa dialo nezákonným spôsobom, zastavené,“ zdôraznil.

Viac ako 1,5 milióna eur

O svojom stanovisku vo veci vymáhania poplatkov za štátnu karanténu informoval v piatok 25. októbra poslancov parlamentu. Jedným z krokov, ktorý predtým využil, bolo aj informovanie vládneho kabinetu.

„Vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi vnútra predložiť na rokovanie vlády návrh stanoviska, čo oceňujem. Minister vnútra sa však vyjadril, že bez zmeny právnej úpravy nemôže nič vykonať, t. j., že nemôže ľudom ani vrátiť prijaté plnenia, ale ani upustiť od vymáhania poplatkov,“ podotkol Dobrovodský s tým, že podľa informácií ministerstva ide celkovo o sumu 1 564 532,29 eura, pričom ku dňu 11. júla 2024 boli neuhradené poplatky v sume 201 840,24 eura.