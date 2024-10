Odborníci sa nestačili čudovať: Cez slovenské mesto preteká toxický potok, hodnoty arzénu boli prekročené až 200-krát

Vzorky zo sedimentu vodného toku Blatina v Pezinku preukázali, že sú 200-krát prekročené hodnoty arzénu. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) rokuje o možnostiach uloženia sedimentu s prevádzkovateľom skládky v Budmericiach. Generálny riaditeľ štátneho podniku SVP Jozef Moravčík o tom informoval na pondelkovej tlačovej konferencii v Pezinku.

Protipovodňové zabezpečovacie práce spojené so spriechodňovaním vodného toku Blatina po septembrovej povodni sa vykonávajú na úseku ôsmich kilometrov. Začali sa minulý týždeň, skončiť by sa mali do troch týždňov. „Za týždeň sa nám podarilo vyčistiť dva kilometre vodného toku,“ priblížil Moravčík.

Práce majú dve etapy

Druhá etapa prác bude spočívať vo vyvezení sedimentu. „Vykonali sme vzorky, tieto vzorky neskončili z hľadiska ekológie celkom priaznivo. Sú 200-krát prekročené hodnoty arzénu,“ podotkol Moravčík. Priestor na uloženie sedimentu by mohol poskytnúť prevádzkovateľ skládky v Budmericiach. „S tým súvisí aj finančné zabezpečenie, ktoré budeme dnes riešiť,“ povedal.

Primátor Pezinka Roman Mács vníma práce na vodnom toku ako nutnosť. „Situácia s prietokom bola katastrofálna a nič iné nám nezostávalo, ako odstrániť nánosy, ktoré tam za mnohé roky vznikli,“ zdôraznil. Verí, že sa podarí vzniknutý biologický odpad v krátkom čase zlikvidovať.

SVP vypracoval na základe podnetu envirorezortu zoznam vodných tokov v Malokarpatskej oblasti, kde sa budú v nasledujúcich mesiacoch a v roku 2025 vykonávať zabezpečovacie protipovodňové práce. Moravčík priblížil, že v rámci Bratislavského samosprávneho kraja ide o približne 35 kilometrov vodných tokov, na ktoré bude potrebné vyčleniť asi dva milióny eur. V rámci Trnavského samosprávneho kraja ide o približne 32 kilometrov vodných tokov.