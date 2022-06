Nechýbajú obľúbené letoviská Slovákov: Zoznam najkrajších plážových miest v Európe, ktoré sú pre nás ľahko dostupné

Ak ešte stále hľadáte tipy na letnú dovolenku pri mori, zbystrite pozornosť. Známy cestovateľský magazín Condé Nast Traveller zozbieral a zostavil zoznam tipov na najkrajšie a najzaujímavejšie prímorské miesta Európy podľa odporúčaní, ktoré navyše môžete navštíviť aj vy. Pozreli sme sa, kde ich nájdete a v čom sú výnimočné.

Chorvátsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko alebo Grécko sú obľúbenými letnými destináciami mnohých Slovákov. Nájdete tu krásne pláže, prírodu, nádych histórie aj zábavu. No ale ako si vybrať spomedzi mnohých nádherných miest to správne a vhodné práve pre vás?

Či už preferujete dovolenku v rezortoch alebo sa radšej vydávate cestovať na vlastnú päsť na miesta, ktoré ešte nie sú úplne zasiahnuté turizmom, môžete sa inšpirovať tým zoznamom.

Jeho tipy sú ideálne aj pre slovenského cestovateľa, pretože miesta, ktoré spomína, sú nám jednoducho dostupné. Na niektoré sa dokonca môžete dopraviť autom alebo vlakom, do ďalších sa zas dostanete pohodlne lietadlom. Nemusíte kupovať ani drahé letenky, pretože do viacerých týchto miest, alebo do ich blízkosti, sa dostanete už za pár eur.

Chorvátsko – polostrov Istria

Slovákov asi poteší informácia, že hneď na začiatok svojho rebríčka umiestnili obľúbenú chorvátsku časť – polostrov Istria. Jeho západnú oblasť tvoria pre mnohých dobre známe a navštevované miesta ako Novigrad, Poreč, Rovinj alebo Pula a ďalšie. Ešte lepšou správou je, že táto časť Chorvátska je pre nás ľahko dostupná aj autom a teda sa nemusíte spoliehať na cestu lietadlom. Zo Slovenska sa aj takto môžete dostať k moru už za pár hodín.

Korzika – Plage de Saleccia

Presuňme sa na francúzsky ostrov Korzika, ktorý sa rozprestiera v Stredozemnom mori. Condé Nast Traveller vyzdvihuje konkrétne pláž Saleccia, ktorá sa nachádza na severe ostrova. Ak preferujete žiarivý biely piesok pred kamienkovými plážami, tu si na dĺžke viac ako jedného kilometra prídete určite na svoje. Nechýba azúrovo modrá voda a v okolí zazelenané kopce.

Taliansko – ostrov Favignana

Favignana je najväčším ostrovom súostrovia Egadských ostrovov. Cestovateľský blog Along Dusty Roads uvádza, že je najkrajším a najobľúbenejším medzi Talianmi, ale aj cestovateľmi, ktorí sem každoročne prichádzajú. Na ostrove si môžete požičať bicykel alebo skúter a spoznať ho týmto spôsobom. Jeho veľkým lákadlom sú predovšetkým pláže či skryté zátoky.

Francúzsko – ostrov Porquerolles

Porquerolles je jedným z trojice ostrovov patriacich francúzskemu mestu Hyères. The Culture Trip vyzdvihuje jeho nedotknuté pláže alebo vinice, ktorých úrodu tu môžete, samozrejme, ochutnať. Dýcha históriou a vidieckym dojmom, takže žiadne veľké obchody tu nečakajte. Ak túžite práve po takejto atmosfére letnej dovolenky, určite ho neprehliadnite.

Kanárske ostrovy – Fuerteventura

Ostrov Fuerteventura sa nachádza v Atlantickom oceáne a je súčasťou Španielska. Podľa Sprievodcu Kanárskymi ostrovmi je jeho najväčšou atrakciou pobrežná zóna prírodného parku „Parque Natural de Corralejo“, ktorá uchváti svojimi piesočnými dunami a čistými plážami. Na tomto mieste sa budete cítiť ako na inom kuse sveta. Fuerteventura ale toho ponúka ešte oveľa viac. Spomeňme napríklad lagúnu Sotavento a množstvo ikonických pieskových pláží s výhľadom na okolité vrchy, na ktoré sa, samozrejme, môžete vydať tiež.

Portugalsko – Comporta

Okrem Chorvátska, Talianska alebo Španielska je nepochybne pre letného turistu zaujímavé aj Portugalsko. Comporta je portugalská obec nachádzajúca sa na jeho pevninskej časti. Okrem pláží tu nájdete napríklad prírodnú rezerváciu, ktorá je domovom plameniakov, delfínov alebo viac ako 250 druhov vtákov, uvádza The Culture Trip. Môžete si tu oddýchnuť od najznámejších turistických prímorských oblastí Portugalska a zároveň si vychutnať všetko, čo k tomuto typu dovolenky patrí.

Kréta – Loutro

Rovnako asi nikoho neprekvapí, že sa v tomto zozname ocitol obľúbený grécky ostrov. Aj keď mala nepochybne veľkú konkurenciu spomedzi svojich susedov, dostala sa sem Kréta. Konkrétne prímorská dedinka Loutro, ktorá sa nachádza na jej juhu. Podľa jej oficiálneho webu tu nenájdete žiadne preplnené ulice alebo pláže, dokonca ani žiadne autá. Nie je totiž ešte poznačená turizmom, namiesto neho tu ale rozkvitá rybolov. Kréta teda neponúka iba známe turistické destinácie, ale ak hľadáte práve takýto tip zážitku, nájdete ho tu tiež.

Španielsko – Costa Da Morte

Costa Da Morte je podľa webu Spain.info legendárna oblasť, ktorú tvorí 17 miest a dediniek. Jej povesť je výnimočná kvôli tomu, že kedysi bola považovaná za koniec sveta. Ako už možno odčítať zo samotného názvu – „Pobrežie smrti“, nájdete tu majestátne skalné útvary a útesy. Samozrejme, nechýba množstvo pláží s nádhernými prírodnými scenériami, ktoré si zamiluje aj oko vášho fotoaparátu.