Nechodil na veľkú, rozprávať začal vo veku 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn

V Severnej Kórei vládol 17 rokov a dodnes patrí medzi najobľúbenejších politikov v krajine. To však nie je nič prekvapivé, keďže ďalší politici, s ktorými je na „tróne obľúbenosti“, sú jeho otec a syn. Kim Čong-il bol druhým vodcom Severnej Kórei, po svojom otcovi Kim Il-Songovi, u nás známejšom pod menom Kim Ir Senovi. Podarilo sa mu prebrať náročnú úlohu vodcu a udržať diktátorský režim, čím vytvoril dynastiu. V týchto dňoch sa v Severnej Kórei oslavovali jeho 80. narodeniny.

Severná Kórea je krajina, ktorej obdobu by ste na Zemi nenašli. Už od konca 40. rokov, keď sa k moci dostal Kim Ir Sen, a to až dodnes, je Severná Kórea pod vedením diktátorského režimu a nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo zmeniť. Veľkú „zásluhu“ v tom má Kim Čong-il, otec súčasného vodcu Kim Čong-Una.

Narodený na posvätnej hore

Režim Severnej Kórei je jedna veľká pretvárka. Kim Čong-il sa mal narodiť 16. februára 1941 v Sovietskom zväze v dedinke pri meste Chabarovsk, ktoré leží pri hranici s Čínou.

Nebola by to však Severná Kórea, ak by dátum a miesto narodenia nezmenila. Keď bol Kim Čong-il určený otcom Kim Ir Senom za svojho nástupcu, bolo potrebné ho trochu „vylepšiť“. Odrazu Kim Čong-il omladol, mal sa narodiť o rok neskôr. Medzi ním a jeho otcom tak je vekový rozdiel 30 rokov, namiesto menej atraktívnych 29 rokov.

Ani ničím zaujímavé mesto Chabarovsk, a ešte mimo územia Severnej Kórey, nie je bohviečo. Kim Čong-il sa preto oficiálne narodil na posvätnej hore Pektusan. Stratovulkán, v preklade „Stále biely vrch„, má veľkú symboliku. Podľa kórejských legiend tam mal zostúpiť syn vládcu nebies Hwanung so synom a založiť kráľovstvo a stal sa tak predkom Kórejčanov.

Ako píše Theworld, už iba „čerešničkou na torte“ je, že jeho narodenie predpovedala dvojitá dúha, rozkvitnutie kvetín na hore, spev lastovičiek a nová hviezda na oblohe. To však nie je nič, čo by severokórejská propaganda nezvládla.

Geniálne dieťa… ako inak

Keďže Kim Čong-il mal byť nástupcom „večného prezidenta Severnej Kórey“ Kim Ir Sena, bolo potrebné okolo neho vytvoriť kult osobnosti. Je jedno, že to ide proti prírode či zdravému rozumu. Severná Kórea tak tvrdí, že Kim Čong-il vedel už keď mal tri týždne chodiť a rozprávať začal vo veku 9 týždňov.

Aj keď veľa o tom, kedy skutočne Kim Čong-il začať chodiť a rozprávať nevieme, vie sa, že po 2. svetovej vojne sa jeho rodina presťahovala do Pchjongjangu. Keď však o pár rokov nastala Kórejská vojna, žil v bezpečí Sovietskeho zväzu. Neskôr dva roky študoval v Nemecko-demokratickej republike a v roku 1964 vyštudoval univerzitu v Pchjongjangu. Mal tiež študovať angličtinu na Malte.

Bizarný kult osobnosti

Kim Čong-Il nebol od svojho narodenia automatickým nástupcom Kim Ir Sena. Keďže jeho veľkou záľubou bol film, začal pracovať v propagande. Jeho práca sa začala pozdávať otcovi a neskôr sa stal jeho tajomníkom. Začal byť pripravovaný na úlohu prebratia moci, začal sa zaujímať o armádu a zorganizoval aj niekoľko čistiek.

V roku 1980, teda keď už mal 38, resp. 39 rokov, bol konečne Kim Ir Senom predstavený ako jeho nástupca. Práve vtedy sa začalo s budovaním jeho kultu.

K bizarnostiam, ktoré sme už spomínali, sa začali postupne pridávať ďalšie a ďalšie. A čím neuveriteľnejšie, tým lepšie. Veď kto z občanov Severnej Kórey by protestoval?

Kim Čong-il tak napríklad vo voľnom čase napísal niekoľko opier, ktoré sú, podľa Severnej Kórey, najlepšie v dejinách hudby. Počas troch rokov na vysokej škole stihol napísať 1 500 kníh. Vynikal aj v športe, a to konkrétne v golfe a jeho talent by mu závidel aj Tiger Woods. Totiž v momente, keď prvýkrát zobral do rúk golfovú palicu, tak sa z neho stal najlepší hráč sveta. Na jedinom golfovom ihrisku v krajine prešiel 38 jamiek s výsledkom „pod par“ a 11 z jamiek trafil na prvýkrát. Neveríte? Všetkých 17 jeho bodyguardov tento rekord dosvedčilo. A keďže sa v priebehu chvíle stal expertom v tomto športe, nemalo zmysel sa ďalej rozvíjať, a tak s ním v tom momente aj prestal.

Božské schopnosti však pokračujú. Kim Čong-ilovi sa podriaďuje nielen šport, svet, ale aj príroda, respektíve jej volanie. Oficiálny životopis, ktorý už nie je dostupný, tvrdil, že Kim Čong-il nerobil takú „prízemnú“ činnosť, akou je veľká potreba.

Konečne pri moci

Aj keď bol za následníka vymenovaný ešte v roku 1980, trvalo ďalších 14 rokov, kým sa dostal na čelo Severnej Kórey. Nasledoval režim, ktorý je podobný tomu, aký je v Severnej Kórei aj dnes. Svet obviňoval vtedajšieho lídra, že predlžoval hladomor v krajine.

Nedostatok potravín bol synonymom jeho celej vlády. Mal však logiku. Zoslabnutí ľudia, ktorí ledva bojujú o prežitie, nedokážu režimu klásť odpor. Posilnil armádu a započal budovanie jadrového programu, ktorý je dodnes v Severnej Kórei významný a upevňuje jej pozíciu.

Kim Čong-il sa však prvého testu nedožil. Na čele Severnej Kórei zotrval 17 rokov, avšak život si užíval plnými dúškami. Kým ľudia hladovali, on sa oddával vyberaným lahôdkam. Bol veľkým odberateľom koňaku Hennesy, ako pripomína CNN, a miloval západné filmy, spomínajú sa najmä bondovky.

Jeho životný štýl však spôsobil, že v decembri 2011 zomrel na infarkt, keďže jeho srdce zjavne nefungovalo tak dokonalo ako jeho trávenie. Ani tu sa nezaprie propaganda. BBC píše, že v čase smrti sa zastavila snehová búrka na hore Pektusan a ľad v jazere na vrchu hory začal praskať tak hlasno, že sa začala triasť zem a nebo. Na vrchole bolo tiež vidieť tajomnú žiaru.

Smrť Kim Čong-ila vyvolala vo svete otázky, čo sa s režimom stane. Následne však začal byť oslavovaný nový vodca krajiny – Kim Čong-Un. Dynastia a totalitný režim tak smrťou druhého Kima nezanikol, iba sa posunul na nového Kima, ktorý drží uzdy režimu vo svojich rukách dodnes.