Nechali si uteráky cez noc na pláži a nebol to najlepší nápad: V obľúbenej časti Chorvátska si posvietili na nezbedníkov

Chorvátske mesto Gradac, ktoré sa nachádza v najjužnejšej časti Makarskej riviéry, sa na svojom Facebooku pochválilo zaujímavým úlovkom, upozornila TV Nova. Rozhodlo sa zakročiť proti ľuďom, ktorí si obsadzujú miesta na pláži uterákmi. Čakalo ich nemilé prekvapenie.

Určite to poznáte a možno patríte medzi ľudí, ktorí to tiež robia. Keď prídete počas dovolenky na pláž, nachádzajú sa na nej opustené uteráky, ktorých majitelia možno ešte spokojne spia. Ak sa chystáte do mesta Gradac, dajte si na to pozor, pretože o svoj uterák môžete prísť.

Akcia zameraná na osušky

„Dnes v skorých ranných hodinách usilovní zamestnanci mestskej samosprávy Gradac úspešne odstránili plážové rekvizity, ktoré zostali ležať na plážach,“ uvádza mesto na sociálnej sieti.

Zároveň upozorňuje všetkých návštevníkov, že je zakázané nechávať uteráky, osušky a iné predmety, ktoré tam nepatria, na plážach cez noc bez dozoru.

Ako môžete vidieť na fotografiách vyššie, zamestnanci ich pri svojej akcii pozbierali a spratali do auta.