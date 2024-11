Obľúbené chorvátske mesto chystá bič na turistov: Miestni toho majú plné zuby, toto chcú dosiahnuť

Mnoho miest žije najmä z turizmu. Všetko má ale svoje medze a aj obyvatelia chorvátskeho Splitu majú toho už dosť. Chcú zakročiť proti nekonečnému hluku, opitým turistom močiacim na chodníky a cenám bývania šplhajúcim sa k neúnosným cenám.

Miestni majú toho dosť

Ako informuje Euronews, Split má už dlho povesť párty destinácie. Miestni obyvatelia však už majú dosť opitých a večne hlučných turistov. Krátkodobí návštevníci, ktorí sa v Splite zdržia nanajvýš niekoľko mesiacov, spôsobili prudké zvýšenie nájomného, ktoré sa v súčasnosti pohybuje v priemere od 700 do 800 eur. Vzhľadom na to, že priemerná mesačná mzda je približne 1 000 eur, je to pre tých, ktorí tu žijú natrvalo, neúnosné.

Pre ľudí, ktorí už vlastnia nehnuteľnosť, je to výhoda. No mladí majú problém zabezpečiť si bývanie a založiť si rodinu. Mesto tiež muselo posilniť rady policajtov, ktorí sa musia starať o bezpečnosť v meste. Okrem iného riešia neraz opitých turistov močiacich na verejnosti alebo ľudí, ktorí nemajú problém prechádzať sa po meste bez trička, len v plavkách.

Podľa miestnych to kazí imidž mesta a mení jeho identitu. Kedysi tu bolo viac reštaurácií či kaviarní, kde sa podávali miestne jedlá. Teraz sa tu podávajú väčšinou jedlá obľúbené u turistov, napríklad pizza či hamburgery. Miestni nie sú spokojní s tým, ako sa Split zmenil najmä za posledných 10 rokov.

Chcú prilákať turistov aj mimo letných mesiacov

Dodávajú, že im neprekážajú napríklad rodiny s deťmi. Nevedia si však dať rady s takými, ktorí vidia Split len ako párty mesto. Avšak bez ohľadu na správanie turistov je jasné, že Split je od nich závislý. S podobným problémom bojujú aj ďalšie miesta. Napríklad, Dubrovník obmedzil maximálny počet turistov na 4 000 denne, nainštalovali tu viac bezpečnostných kamier a posunuli sa časy príchodov a odchodov výletných lodí.

Úrady v Splite zas začali regulovať počet a typ ubytovacích zariadení. Poskytovatelia ubytovania boli vyzvaní, aby stanovili jasnejšie pravidlá týkajúce sa ubytovania a správania sa hostí, najmä pokiaľ ide o mladšie skupiny turistov. Boli tiež spustené kampane, ktoré majú podporiť zodpovedný turizmus. Tie zahŕňajú aj opatrenia na prilákanie turistov mimo hlavných letných mesiacov.

Miestni priznávajú, že ponúkajú výlety loďou za veľmi vysoké ceny, avšak často nemajú na výber. Keďže v zime je tu turistov len minimum, neraz musia vyžiť len z toho, čo si zarobili počas hlavnej turistickej sezóny. „Snažíme sa nájsť rovnováhu medzi podporou prosperujúceho cestovného ruchu a zachovaním kvality života obyvateľov Splitu. Cieľom je zabezpečiť, aby bol rozvoj cestovného ruchu sociálne, ekologicky a ekonomicky udržateľný, s veľkým dôrazom na zlepšenie kvality života obyvateľov“ tvrdí Turistické združenie mesta Split.