Navštívte YouTopiu, celkom iný hudobný festival. V Trnave zažijete pestré spojenie koncertov a videa

Pod názvom YouTopia si treba predstaviť spojenie koncertov a rôznych foriem vizuálneho rozprávania, ktoré hudbu sprevádza.

Festival vznikol len vlani a koná sa v trnavskom kultúrnom centre Malý Berlín a širšom areáli Nádvoria, výnimočného nového verejného priestoru v historickom jadre Trnavy. „Platforma YouTube je dnes primárnym prostriedkom na publikovanie a sledovanie hudobných videoklipov. Pre mňa je to zároveň veľmi špecifické miesto, je to svet s vlastnými pravidlami, obyvateľmi a kultúrou. Je to taká svojská utópia,“ vysvetľuje pôvod názvu dramaturg festivalu Juraj Kovalčík.

„Okrem oficiálnych videoklipov používatelia YouTube vytvárajú množstvo vlastných, fanúšikovských videoklipov, čo len dokazuje, že ľudia majú radi spojenie obľúbenej hudby s vizuálom.“ YouTopia pozýva užiť si skvelú hudbu a tie najlepšie videoklipy poriadne na veľkom plátne, no to nie je ani zďaleka jediná programová línia festivalu.

Už prvý ročník sa snažil ponúknuť medzinárodný koncertný program, no tohtoročný pokoronový line-up sa prirodzenie orientuje najmä na domácu hudobnú scénu. Medzi koncertmi nájdete producenta Lukáša Zdurienčíka, ktorý vystupuje pod názvom Blame Your Genes, netradičný česko-slovenský projekt klipers či Andreja Danócziho, multitalentovaného tvorcu experimentálnej hudby.

Najväčším lákadlom bude zaiste česká kapela Zrní, ktorá predstaví svoj album Hrdina počítačový hry jde do světa. Popri koncerte si budú návštevníci môcť vychutnať nielen osvedčenú kapelu, ale aj synchronizované premietanie hry, ktorú na motívy albumu vytvoril Dalibor Bartoš.

V programe nájdete viaceré premietania zaujímavých výberov videoklipov či filmovú spomienku na česko-slovenského režiséra Jána Roháča, priekopníka hudobných filmov. Najväčšou novinkou druhého ročníka je Súťaž slovenských videoklipov, ktorá vyvrcholí ocenením odovzdaným počas festivalu.

Dvojdňový festival YouTopia sa koná 21. – 22. augusta v Trnave. Hlavný program bude situovaný najmä do kultúrneho centra Malý Berlín (Štefánikova 4) a voľne prístupnú sekciu návštevníci nájdu na vonkajšom Nádvorí.

Celý program a permanentka na program v cene 5 € sú dostupné na stránke youtopia.sk.

Pr článok YouTopia