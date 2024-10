Navštívili sme cestu, ktorú mnohí pokladajú za najkrajšiu na svete. Z tohto vraha sa žalúdok obracal aj vyšetrovateľom

Na konci tohto týždňa vám opäť prinášame prehľad článkov interezu z kategórie PREMIUM, ktoré by nemali ujsť vašej pozornosti. Tento týždeň sa naši redaktori opäť venovali množstvu zaujímavých a rozličných tém, ktoré stojí za to neprehliadnuť.

Slovan a jeho história

Zápas Slovana proti Manchester City v Bratislave bol veľkolepou udalosťou. Množstvo fanúšikov futbalu si ho nenechalo ujsť a išli si vychutnať zápas naživo, iní si ho radšej pozreli z pohodlia domova.

Náš redaktor sa pri tejto príležitosti pozrel na históriu tohto slovenského klubu a opísal nielen úspechy či formovanie Slovana, ale aj škandály, ktoré ho sprevádzali.

Viac si prečítate tu: Porazili Barcelonu, no majú na krku neonacistické škandály. Slovan je legenda futbalu, ktorú buď milujete alebo nenávidíte

Hypermarket, ktorý u nás neprežil

Ak by sme mali menovať veľké obchodné reťazce, ktoré na Slovensku pôsobia, určite by sme vedeli rýchlo vymenovať najväčších hráčov. Ak by sme ale mali menovať také, ktoré u nás nezožali slávu, tak okrem Hypernovy by na rad prišiel aj francúzsky Carrefour.

Ten pritom začínal vo veľkom štýle a vyzeralo to, že sa zaradí medzi etablovaných hráčov v segmente. Náš redaktor si v článku zaspomínal na tento obchodný reťazec a pozrel sa, ako sa mu (ne)darilo na našom trhu a za akých okolností bol u nás nútený napokon skončiť.

Viac sa dočítate tu: Slovákov pobláznil masívnou kampaňou, prežil u nás len krátko: Carrefour zažil nákupné šialenstvo, ale aj prázdne regály

Vrah, ktorý hral s obeťami šialenú hru

Na prvý pohľad to bol nenápadný muž, ktorý sa živil ako pekár. Pod povrchom sa ale ukrývalo ohavné tajomstvo. Robert Hansen totiž znásilňoval a unášal ženy. Niektoré vypustil a následne ich lovil ako divú zver.