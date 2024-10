Exzamestnanci opisujú dianie na ministerstve kultúry: Všetko riadi Machala, nepohodlným sa vyhrážajú neplatením odvodov

V lete ministerka Martina Šimkovičová a generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala rozpustili Inštitút kultúrnej politiky a neskôr vyhodili asi 30 zamestnancov. Odvolávali sa pritom na konsolidáciu.

Interez urobil rozhovor so zamestnancami, ktorí sa ocitli v „prvej vlne“ prepúšťaní. Opisujú pohľad na dianie na ministerstve. Ich mená poznáme, s rozhovorom súhlasili len so zárukou anonymity.

Upozorňujú, že kým skúsení a dlhoroční pracovníci dostávajú výpovede, Machala, ktorý prakticky riadi celé ministerstvo, si na ich miesta dosádza svojich ľudí. Zatiaľ čo sa vedenie ministerstva odvoláva na potrebu konsolidácie, dosadení pracovníci dostávajú vysoké platy s osobným ohodnotením.

Exzamestnanci opisujú aj praktiky, ktoré sa rozmohli po Machalovom príchode. Mal si lustrovať zamestnancov, počúvať ich rozhovory a spolu so svojím „tímom“ vytvárať zoznamy s menami tých, ktorých prepustia. Pri výpovediach pritom malo dôjsť k porušeniu zákona.

Vyhrážali sa aj ľuďom, ktorí sa rozhodli vstúpiť do štrajku, a to tým, že ich odhlásia zo sociálnej.

Aktuálne sa hovorí o ďalšom zozname, na ktorom sa malo ocitnúť až 60 ľudí. Podľa dostupných informácií chce Machala zredukovať počet ľudí z 249 na 110. Tí však zrejme budú prepustení až po 1. januári 2025. Ministerstvo totižto nemá financie ani na vyplácanie platov, ani na vyplácanie odstupného.

Zamestnanci, ktorí boli nútení svoju prácu opustiť, však veria, že sa do nej opäť vrátia po odchode Machalu. Dúfajú, že to bude čoskoro. Ak by zostal na svojej stoličke do konca volebného obdobia, podľa ich slov by položil celú kultúru.

Aká je aktuálne atmosféra na ministerstve kultúry?

Pred nástupom tejto garnitúry sme pracovali na malom milom ministerstve, kde boli ľudské vzťahy veľmi dobré a boli sme tím.

Zrazu prišli nekompetentní ľudia, pripojila sa k nim šéfka osobného úradu Legátová a v priebehu pol roka inštitúciu zlikvidovali. A je z toho malé smutné ministerstvo, kde sa ľudia boja a odchádzajú aj keď nemusia.

Tí, ktorí tam zostali, tam už nechcú byť. Atmosféra je hrozná, každý je len vo svojej kancelárii. Boja sa na chodbe zastaviť a porozprávať sa, pretože by mohol ísť okolo Machala a oni by sa zrazu mohli ocitnúť na jeho zozname len preto, lebo si vykonštruuje nejaký scenár.

Pravda je však aj taká, že s mnohými z tých, ktorí na ministerstve zostali, už nie sme v kontakte. Boja sa, nepíšu nám.

Machala za pol roka zhumpľoval fungujúcu inštitúciu s dobrými vzťahmi a dobrým kolektívom.

Viete vašu situáciu porovnať s tým, čo sa podľa zamestnancov ministerstva životného prostredia deje v ich rezorte?

Je to ako cez kopirák. Tam sú Kuffovci, tu sú Machalovci.

A koniec koncov, Kuffa bol aj u nás. Zavolal si kňaza, aby mu prišiel vysvätiť kanceláriu po štátnom tajomníkovi, ktorý bol gay.

Okrem toho kolegyne poúčal o tom, aká dĺžka sukní je vhodná, aké je zlé, ak sú rozvedené a podobne. A to bolo na dennom poriadku. A to isté robí evidentne aj na ministerstve životného prostredia.

Na každom ministerstve sa niečo deje, ale toto je vyslovene záležitosť strany SNS. Verím tomu, že do konca roka z tých rezortov odídu. Pretože Machala zničí celú kultúru.

Sme ale radi, že sa kolegovia z ministerstva životného prostredia ozvali. O tom, čo robí SNS, sa ľudia musia dozvedieť, nesmie sa to diať. Držíme im palce.

Kedy začala šikana, respektíve takéto správanie voči zamestnancom?

Keď nastúpil Machala. On už po nástupe na ministerstvo začal každého zamestnanca lustrovať na sociálnych sieťach, zisťoval, aké má prepojenia a s kým – či je to „slniečkar“, či je to PSkár, či je to Smerák, a tak ďalej.

Na základe takýchto informácií niekoľko mesiacov Machala a jeho „tím“ pracovali na zozname a presne vedeli, koho chcú vyhodiť. Ten zoznam sa však menil z hodiny na hodinu. Podľa toho, kto mu nevyhovel. Udržíte sa tam, keď mu posluhujete. Keď nie, ocitnete sa na zozname.

Máme informácie o tom, že boli vyhodení aj ľudia, ktorí najskôr neboli na Machalovom pôvodnom zozname, no o prácu prišli, a to len preto, lebo upozornili na Legátovej neschopnosť.

