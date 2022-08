Navštívil Slovensko, zákerná rakovina ho zmenila na nepoznanie. Patrick Swayze bol najsexi mužom sveta

Hriešny tanec, Duch či Bod zlomu sú filmy, ktoré Patricka Swayzeho zaradili medzi hollywoodske hviezdy. Jeho úspešnú hereckú kariéru však predčasne ukončila rakovina. Od narodenia amerického herca a tanečníka uplynie dnes 70 rokov.

West Side Story a Pomáda

Patrick Swayze sa narodil 18. augusta 1952 v Houstone. Tancu sa venoval od útleho detstva vďaka svojej matke Patsy Swayzeovej, ktorá bola profesionálnou tanečnicou. Jeho otec bol zasa šampiónom v rodeu. Základy baletu získal budúci slávny herec v tanečnej škole svojej matky, ktoré si neskôr rozšíril na tanečných školách v New Yorku. Profesionálnu tanečnú kariéru musel ukončiť pre zranenie kolena a definitívne sa rozhodol pre herectvo.

Debutoval na broadwayských javiskách, na ktorých sa predstavil napríklad v muzikáli West Side Story, ale aj v titulnej úlohe Dannyho Zuka v muzikáli Pomáda. Pred filmovú kameru sa prvýkrát postavil v komédii Skatetown, U.S.A. (1979) a začiatkom 80. rokov minulého storočia si zahral aj v snímke slávneho režiséra Francisa Forda Coppolu The Outsiders (Outsideri, 1983).

Hriešny tanec a Duch

V začiatkoch hereckej kariéry sa objavil v jednej epizóde legendárneho seriálu M.A.S.H.. Jednu z hlavných postáv, džentlmena a dôstojníka armády Konfederácie, stvárnil v seriáli North and South (Sever proti Juhu, 1985). Osudovou filmovou úlohou sa pre Swayzeho stala rola inštruktora tanca Johnnyho Castlea v dnes už kultovom filme Dirty Dancing (Hriešny tanec, 1987). Producenti vôbec neočakávali od nízkorozpočtovej snímky, že zarobí v USA 64 miliónov dolárov a na celom svete 214 miliónov dolárov.

Swayze bol aj spoluautorom a interpretom piesne She’s Like the Wind z tohto filmu, ktorá sa stala hitom. Po jeho boku sa v legendárnom romantickom filme predstavila Jennifer Greyová. Popularitu si Patrick Swayze upevnil aj kasovým trhákom Ghost (Duch) z roku 1990. Po boku Demi Moorovej a Whoopi Goldbergovej stvárnil mladého bankového úradníka Sama, ktorého život sa skončil násilnou smrťou, ale svoju priateľku sprevádzal životom naďalej ako duch. Snímka zarobila vyše 200 miliónov dolárov a Swayzeho opäť nominovali na Zlatý glóbus.

Bol aj na Slovensku

O rok neskôr si zahral po boku Keanu Reevesa v akčnom filme Point Break (Bod zlomu, 1991) a v tom istom roku sa dostal na titulnú stranu časopisu People ako „Najsexi muž sveta“. K jeho dramaticky náročnejším úlohám patrila postava amerického lekára Maxa Lowea hľadajúceho stratenú rovnováhu a zmysel života v psychologickom filme City of Joy (Mesto radosti, 1992). Svoj talent predviedol tiež v komédii Waking Up in Reno (Prebudenie v Rene, 2002), v kriminálnej dráme 11:14 (Prekliata noc, 2003) alebo v romantickej dráme One Last Dance (Posledný tanec, 2003).

Jeho poslednou úlohou bola postava agenta FBI v televíznom seriáli The Beast (Šelma, 2009). Idol 80. a 90. rokov minulého storočia bol v auguste 2005 hlavným hosťom slávnostného odovzdávania cien ankety TOM (Televízna osobnosť Markízy), ktorej vyhlasovateľom bola TV Markíza. Od roku 1975 bol Patrick Swayze ženatý Lisou Niemiovou. V januári 2008 mu diagnostikovali rakovinu pankreasu. Svoj boj so zákernou chorobou prehral 14. septembra 2009. Zomrel vo veku 57 rokov v Los Angeles.