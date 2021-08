Návštevníci španielskej dediny sa neustále sťažovali: Starosta sa s nimi vysporiadal bravúrnym spôsobom

V súčasnej dobe pandémie by sa mohlo zdať, že ľudia budú pri cestovaní k ostatným zhovievavejší. To sa ale nedá povedať o turistoch, ktorí v poslednom období navštívili španielsku dedinu Ribadesella. Mnohí z nich sa totiž sťažovali na to, na čo by iným možno ani len nenapadlo. Vadili im veci typické pre vidiecky život. Starostov tím má ale pre všetkých návštevníkov trefný odkaz.

Je normálne, že pri návšteve akejkoľvek zahraničnej krajiny sa turisti miestnym pomerom viac-menej prispôsobia. Španielska dedinka s 5700 obyvateľmi Ribadesella však na turistov v poslednom období nemá príliš dobré spomienky.

Turistom vadili kohúty i kravy

Nebolo by to o tom, že by turisti robili miestnym zo života peklo (teda, ako sa to vezme). Problémom boli nezvyčajné sťažnosti, ktoré tamojšia polícia i vedenie dediny museli riešiť. Ako informuje britský denník The Guardian, turistom sa sťažovali na veci, ktoré k vidieckemu životu skrátka patria.

Niektorým vadilo hlasné ozývanie sa somárov, iní zas volali na obecný úrad, aby upozornili na neporiadok, ktorý po sebe zanechali kravy. „Minulý týždeň nám jedna pani volala tri alebo štyrikrát a sťažovala sa na kohúta, ktorý ju budil o piatej ráno,“ povedal médiám Ramón Canal, starosta dedina Ribadeselly. Pani úradníkom volala, lebo chcela, aby to nejako vyriešili, pretože sa na dovolenke nevedela poriadne vyspať.

Nezvyčajné riešenie problému

Bizarné sťažnosti sa radnica, samozrejme, rozhodla riešiť. To, s čím prišli, však vonkoncom nesplnilo to, v čo turisti zrejme dúfali. Namiesto narobenia poriadkov s „nesprispôsobivou zverou“, starosta spolu so svojimi spolupracovníkmi spustili špeciálnu plagátovú kampaň. V nej turistov informujú a vyzývajú, že ak si chcú oddych v prostredí ich dedinky užiť, musia sa vedieť prispôsobiť vidieckemu životu.

„Máme tu pravidelne zvoniace kostolné zvony, kohúty, ktoré kikiríkajú od skorého rána a stáda hospodárskych zvierat, ktoré žijú v našej blízkosti a na krku majú zavesené zvončeky, ktoré tiež vydávajú hluk,“ uvádza sa na plagátoch, ktoré dedina porozlepovala na všetky viditeľné miesta. Celé to dopĺňa upozornenie, že ak niečo z vidieckeho života turisti skrátka nedokážu stráviť, zrejme trávia dovolenku na zlom mieste.

Samozrejme, fotografie plagátov vzbudili záujem širokej verejnosti a vo veľkom sa zdieľajú na sociálnych sieťach. Starosta podľa denníka The Guardian v španielskej televízii Antena 3 povedal, že cieľom nie je turistov nahnevať, ale preklenúť prehlbujúcu sa priepasť medzi mešťanmi a vidiečanmi.

Podobné sťažnosti riešili aj vo Francúzsku

Španielska dedina pritom nie je jediná, ktorá sa s odporom turistov voči vidieckym tradíciám stretla. Podobný problém dávnejšie musel riešiť aj starosta juhofrancúzskej dedinky Saint-André-de-Valborgne, kde sa turisti sťažovali na rovnaké veci. Luis Sánchez vtedy tiež sťažnosti turistov vyriešil plagátmi, ktoré na typické slasti a strasti vidieckeho života upozorňovali a dôrazne pred nimi cestovateľov varovali.

Ak by ste si mysleli, že takéto riešenie problém nijako nevyriešilo, mýlite sa. Ako starosta Ribadesally uviedol, že to pomohlo eliminovať množstvá telefonátov na políciu i radnicu na minimum. Zároveň tiež dodal, že vedeniu dediny nejde o odlákanie turistov, práve naopak. Radi ich u seba privítajú, len musia akceptovať, že na dedine je skrátka inakší život ako v rušných veľkomestách.