Našli sme letenky len za 1 euro: Do lacnej destinácie sa dostanete za pár šupov, totálne vám „odpáli dekel“

Ak ste si dali predsavzatie do nového roka viac cestovať, toto je vaše znamenie. Našli sme šialene lacné letenky — len za 1 euro. Navyše, do skutočne zaujímavej destinácie.

Z Viedne si do obľúbeného Istanbulu teraz zaletíte za cenu nižšiu, než ste dali za kávu ráno v kaviarni. Za 1 euro sa dostanete na Medzinárodné letisko Sabihy Gökçenovej a rovno v dvoch časoch o 14:55 alebo o 18:05.

Jeden deň, dva časy a len 1 euro

Jednosmerné letenky z Viedne do Istanbulu na 22. februára si aktuálne kúpite za 1 euro. Letí sa leteckou spoločnosťou Pegasus a let trvá 2 hodiny a 15 minút.

Ani spiatočné letenky nezruinujú váš rozpočet

Ak vyrazíte v tento termín, najlacnejšie spiatočné letenky nájdete od 62 eur. Napríklad, ak v Istanbule pobudnete 5 nocí, za pár desiatok eur sa dostanete tam aj späť.

Istanbul je najväčším mestom Turecka, avšak nie hlavným. Zaujímavý je okrem iného tým, že sa rozkladá na dvoch svetadieloch, takže ak sa sem vyberiete, môžete si odškrtnúť aj návštevu Ázie. A to doslova za pár centov. Stačí, ak využijete miestne trajekty, ktoré sú jednou z foriem miestnej MHD a z Európy do Ázie sa dostanete za menej ako 1 euro.

No Istanbul ponúka toho ešte oveľa viac a ak vás očarí, zistíte, že jedna návšteva nestačí, aby ste ho spoznali celý a dosýta si ho užili.

Nedávno sme Istanbul navštívili aj my, tipy na to, čo vidieť, čomu sa vyhnúť a na čo si dať pozor sme pre vás zhrnuli v našom článku. Dozviete sa aj, ako nás okradli o 16 eur a takmer sme si to nevšimli.