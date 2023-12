Našli chlapca, ktorý zmizol na dovolenke pred šiestimi rokmi: Objavil sa v inej krajine a v zúboženom stave

V roku 2017 sa na dovolenke v Španielsku stratil 11-ročný chlapec. Alex Batty, pôvodne z Veľkej Británie, zmizol v Malage. Francúzska polícia informovala, že Alex sa našiel na juhozápade krajiny. Ušiel z horskej spirituálnej komunity.

Musel utiecť

Ako informuje agentúra Reuters, dnes už 17-ročného Alexa našiel v stredu vodič dodávky. Ten si ho všimol pri ceste. Podľa jeho slov vyzeral zúbožene, a tak ho odviezol na policajnú stanicu.

Chlapec ušiel z horskej spirituálnej komunity, ktorá „sídli“ v Pyrenejach. Stala sa domovom pre rôzne osoby z celej Európy, ktoré hľadajú alternatívny spôsob života. Predtým, ako ho vodič našiel potulovať sa popri diaľnici okolo mesta Toulouse, štyri dni kráčal peši cez hory.

Podľa TASR tínedžer vodičovi, Accidinimu, vysvetlil, že sa rozhodol odísť, aby mohol „žiť normálny život, vidieť znovu starú mamu a mať normálnu budúcnosť. Toto slovo použil,“ uviedol pre televíziu Sky News.

Vráti sa domov

Stratený-nájdený chlapec by sa mal čoskoro vrátiť k svojej rodine do Veľkej Británie. Tá potvrdila jeho identitu. Ako píše BBC, Accidini ďalej uviedol, že na kontaktovanie svojej rodiny v Spojenom kráľovstve požičal Alexovi svoj telefón. „Ahoj, stará mama. To som ja, Alex. Som vo francúzskom Toulouse. Naozaj dúfam, že dostaneš túto správu. Milujem ťa, chcem sa vrátiť domov,“ napísal chlapec svojej starej mame.

Prípad však bude naďalej vyšetrovaný, povedú ho britské úrady. „Ide o zložité a dlhodobé vyšetrovanie. Musíme vykonať ďalšie, a tiež zaviesť príslušné ochranné opatrenia,“ uvádza policajný zbor.

Za zmiznutím je matka a starý otec

Podľa slov Accidiniho, sa mu Alex zdôveril so zvláštnymi informáciami. „Jeho matka bola tak trochu, nie šialená, ale mala trochu bizarné duchovné zmýšľanie, zdržiavala sa v horách so skupinou ľudí. Nezdalo sa, že by sa mu tam žilo zle, ale bol veľmi šťastný, že odišiel,“ povedal.

Ako ďalej píše BBC, policajný zbor tvrdí, že Alex sa vo Francúzsku nachádzal dva roky. Mal žiť v odľahlých pyrenejských údoliach a pohybovať sa z miesta na miesto spolu s takzvanou potulnou obcou. Kde presne žil, a kde sa nachádza jeho matka, však odmietol povedať.

Susan Caruana, Alexova stará mama, si celý čas myslela, že chlapca odviedla jeho matka a starý otec, aby žil s duchovnou komunitou v Maroku. Podľa jej slov v tom čase hľadali alternatívny životný štýl a nechceli, aby chodil do školy. S Alexom odišli obaja na vopred dohodnutú dovolenku 30. septembra 2017. Naposledy ho videli 8. októbra v prístave v Malage.