NASA slávi veľký úspech po vyše 50 rokoch: Americký modul pristál na Mesiaci v blízkosti južného pólu

Komerčný lunárny modul Odysseus triedy Nova-C americkej súkromnej spoločnosti Intuitive Machines (IM) pristál na povrchu Mesiaca a vyslal odtiaľ signál.

Oznámila to v piatok daná spoločnosť, informuje TASR podľa tlačových agentúr AFP a DPA.

„Naše zariadenie je bezpochyby na povrchu Mesiaca a my od neho dostávame signál,“ povedal Tim Crain zo spoločnosti Intuitive Machines. „Gratulujem tímu IM. Uvidíme, koľko toho ešte dokážeme získať,“ dodal Crain.

Misia tohto modulu sa nazýva IM-1. Nova-C je trieda lunárnych pristávacích modulov navrhnutých na dopravu malého užitočného nákladu na povrch Mesiaca. Ide o súčasť programu Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) s názvom Komerčné lunárne nákladné služby (CLPS).

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU

— NASA (@NASA) February 22, 2024