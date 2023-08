Od októbra si dobre rozmyslite, kde zaparkujete svoje auto: Hrozí vysoká pokuta, zákon má však aj výnimku

Parkovacia politika je na Slovensku dlhodobou témou, ktorú riešia všetci od obcí cez samosprávy až po celoštátne inštitúcie. Od októbra 2023 by však mala začať platiť veľká zmena, ktorej úlohou je odstrániť parkovanie na chodníkoch.

Portál Čas informuje o zmenách v parkovacej politike, a síce, že na Slovensku sa od 1. októbra 2023 nebude môcť parkovať na chodníkoch. Výnimkou budú špeciálne vyznačené miesta, ktoré na to budú určené. Zákon vstúpil do platnosti ešte v marci 2022, no po kritike smerom k poslancom sa účinnosť celej novely posúvala.

Doteraz platil zákon, že autá môžu parkovať aj na chodníkoch, no musia nechať priestor 1,5 metra na šírku pre chodcov. Po prelome septembra s októbrom však táto alternatíva končí. Nový zákon zakazuje akékoľvek státie na chodníku bez toho, aby bolo miesto riadne vyznačené buď pásom na chodníku, respektíve zvislou dopravnou značkou.

Zákon má aj výnimku

Tí, ktorí nebudú zmenu rešpektovať, budú čeliť pokute, prípadne odtiahnutiu. Zmena sa netýka motocyklov a bicyklov, ktoré môžu ostať stáť aj na nevyznačenom chodníku v prípade, že zanechajú priestor 1,5 metra pre chodcov.

Dnes sú na túto zmenu viac pripravené aj mestá a mestské časti, ktoré roky riešili stále zvyšujúci sa počet áut a zároveň nedostatok parkovacích kapacít. Napríklad, v Ružomberku sa o zmenách informuje už od leta, aby na to boli vodiči pripravení. Ostatné mestá vrátane viacerých častí Bratislavy už túto politiku praktizujú niekoľko mesiacov.

Pokuta začína na sume 50 eur

Čo sa týka pokuty, podľa analytika nemôže stáť auto na nevyznačenom mieste ani len kolesom. V inom prípade sa rieši pokuta na mieste vo výške 50 eur, pričom v rámci objektívnej zodpovednosti to môže byť až do 78 eur. Ak teda nechcete pred Vianocami míňať zbytočne desiatky eur, zvýšte pri parkovaní pozornosť.