“Naozaj sa chceme pozerať na nahú, takmer 70-ročnú ženu?” Madonna zverejnila na Instagrame pikantné fotky, čelí hejtu

Speváčka Madonna vie ako upútať a kontroverzia jej nie je cudzia. Kým túto jej vlastnosť niektorí fanúšikovia milujú, iní jej dávajú pocítiť, že sa správa nevhodne. Iba pred niekoľkými hodinami uverejnila na svojom Instagrame fotografie, ktoré razom obleteli svet. Pikantnými snímkami upozornila na rozdiel vo vnímaní odhalených častí ženského a mužského tela a zároveň aj otvorila konverzáciu o tom, ako ľudia súdia iných kvôli tomu, že sa “nesprávajú na svoj vek”.

Séria desiatich intímnych fotografií na profile Madonny získala v priebehu 12 hodín takmer milión lajkov a zároveň pod príspevkom rozpútali búrlivé diskusie. Niektorí followeri sa vyjadrovali k statusu, ktorý zverejnila, ďalší ku samotným fotografiám, ktoré buď prijali s nadšením, alebo vyjadrili pochybnosti o tom, či je vhodné, aby sa takto odhaľovala.

Ženská bradavka je erotická a mužská nie?

V príspevku upozornila na diskrimináciu Instagramu, s ktorou sa pravdepodobne stretli už mnohí. “Znovu uverejňujem fotografie, ktoré Instagram stiahol bez varovania alebo upozornenia. Dôvodom, ktorý uviedli manažmentu, ktorý spravuje moje konto, má byť odhalená časť mojej bradavky,” napísala a pokračovala s ďalším vysvetlením nerovného princípu, ktorý ju zarazil.

“Stále ma udivuje, že žijeme v kultúre, ktorá nemá problém ukazovať každý centimeter ženského tela, až na bradavku. Akoby to bola jediná časť ženskej anatómie, ktorá môže byť objektom sexualizácie,” jedným dychom dodala, že práve ženská bradavka slúži napríklad aj pri dojčení dieťaťa a opýtala sa, či aj mužská bradavka nemôže byť vnímaná ako erotická.

Odvážne fotky kritizujú kvôli jej veku

Upozornila, že štyri desaťročia žije v cenzúre a v dobe sexizmu, ageizmu a mizogýnie. Práve o ageizme, teda diskriminácii ľudí staršieho veku, vie speváčka dosť, pretože ho často pociťuje na vlastnej koži. Napríklad aj pri týchto spomínaných fotografiách.

V komentároch môžeme nájsť reakcie, ktoré odsudzujú 63-ročnú speváčku kvôli tomu, že zverejnila takéto odvážne fotografie. Pritom je zrejmé, že ak by mala o 40 rokov menej, nikoho by to ani len nenapadlo riešiť. Fanúšikovia jej svoj názor dali tvrdo pocítiť aj v tomto prípade.

“Už to nie je sexi, je to tragické. Madonna, môžeš starnúť dôstojne” alebo “Stala si sa karikatúrou samej seba”, či “Naozaj sa chceme stále pozerať na nahú, takmer 70-ročnú ženu?” napísali niektorí v komentároch a toto je iba malá časť celej kritiky, ktorú speváčka dostala. Objavil sa aj nechápajúci komentár, podľa ktorého dala na Instagram obsah, ktorý patrí na PornHub.

Aby jej fotografie Instagram nezmazal, musela si na nich prekryť odhalené bradavky srdiečkami. Napriek tomu však pôsobia vyzývavo. Pózuje na nich v erotickej spodnej bielizni na posteli, alebo odhaľuje zadok pod ňou. Celý čas sa ňu pri tom pozerá anjel, čo fotografiám dodáva ešte väčší provokačný nádych.

Predstierala masturbáciu, Vatikán jej turné označil za satanské

Madonna však s tým nikdy nemala problém a tento motív, ktorý niekto môže označiť za rúhanie, nie je ani zďaleka prvým, ktorý pri svojej prezentácii použila. Preslávila sa kontroverznými videoklipmi, v ktorých mnohokrát šokovala explicitnými zábermi, bisexuálnymi orgiami či horiacimi krížmi. V roku 1992 vydala knihu s názvom Sex, ktorá obsahuje softcore pornofotografie a Madonnu v rôznych sexuálnych polohách. V priamom prenose sa bozkávala s Britney Spears.

V roku 2015 Vatikán vyzval členov hlásiacich sa k rímskokatolíckej cirkvi, aby nepodporovali jej turné, pretože má byť satanské. Polícia ju takmer zatkla kvôli sťažnostiam ľudí, ktorých pobúrilo jej simulovanie masturbácie priamo na pódiu.

Prežila aj ťažšie časy a vždy si išla za svojím

Na druhej strane, za všetkými týmito škandálmi sa vždy ukrývala cieľavedomá žena, ktorá si odjakživa išlo za svojím. Ak ste si teda mysleli, že to mala od malička jednoduché, nie je to celkom pravda. Vyrastala v robotníckej rodine a jej mama zomrela na rakovinu, keď mala iba 5 rokov. Keď sa Madonnin otec znova oženil, neniesla to ľahko a ovplyvnilo to aj ich vzťah. Mala mimoriadny talent aj na tanec a pravdepodobne, keby sa z nej nestane speváčka, tak môže byť úspešnou tanečnicou.

Keď sa dnes povie Madonna, každý si ihneď vybaví ikonu, ktorá vždy dokázala byť iná a prekvapiť. Či už dramaturgiou svojich vystúpení, odvážnymi choreografiami či extravagantnými kostýmami. Napriek spomínaným situáciám má pevnú fanúšikovskú základňu a jej hity milujú fanúšikovia všetkých vekových kategórií.

Niektorí ju milujú, ďalší jej správanie odsudzujú

Keď sa pozrieme na jej Instagram, môžeme povedať, že Madonna nestarne a svojimi príspevkami dokáže stále zaskočiť. Kým to niektorí milujú, ďalší ju kvôli tomuto správaniu odcudzujú.

Napríklad nemá problém uverejniť na sociálnej sieti fotografie či video bozkávania sa so svojím iba 27-ročným priateľom Ahlamalik Williamsom, ktorý je v podstate vo veku jej dcéry. S tanečníkom chodia spolu už od roku 2018, takže to nemožno vnímať ako nejaký rozmar, skôr to potvrdzuje, že Madonna skutočne nemá problém s tým, kto si o nej čo myslí.

Stratila pod posteľou nabíjačku?

Aktuálna kontroverzia s fotografiami zaujala širokú verejnosť. Novinár Piers Morgan zdieľal na svojom Twitteri Madonninu fotku spod postele, na ktorej vidieť iba jej nohy a zadok a označil ju za úplné dno. Moderátorka Anneka Rice reagovala na tú istú fotografiu popisom, že sú so speváčkou v rovnakom veku a predpokladá, že iba hľadá nabíjačku. Dodala, že ak by to skúsila ona, už by nedokázala vstať.

Je teda zrejmé, že táto kritika vychádza predovšetkým z čísla jej veku. Popri nej sa však nachádza aj množstvo komentárov od ľudí, ktorí ju podporujú a Madonne fandia.