Najvyššia žena na svete absolvovala svoj prvý let: Lietadlo museli špeciálne upraviť, aby sa tam zmestila

Koľkokrát v živote ste leteli lietadlom? Ak by ste túto otázku položili najvyššej žene na svete, ktorá drží niekoľko prvenstiev zapísaných v Guinessovej knihe rekordov ešte pred pár mesiacmi, odpovedala by vám, že ani raz. To sa ale nedávno zmenilo.

Rümeysa Gelgiová sa narodila v Turecku na začiatku roka 1997. Meria 215 centimetrov a je držiteľkou viacerých Guinessových rekordov. Okrem toho, že je najvyššou žijúcou ženou na svete, tak má tiež titul najväčších ženských rúk, najdlhšie ženské prsty a najdlhší ženský chrbát, uvádza sa na jej stránke.

Prvý let lietadlom

Portál CNN pripomína, že jej veľkosť je spôsobená Weaverovým syndrómom, čo vzácne genetické ochorenie, ktoré spôsobuje nadmerný rast kostí.

Gelgiová pravidelne cestuje, aby rozprávala svoj príbeh a podelila sa s ľuďmi o tom, aký je život najvyššej ženy sveta. Je to inteligentná žena, advokátka a front-end developerka a aj influencerka, keďže na svojich profiloch na sociálnych sieťach má tisíce sledovateľov, ktorým šíri pozitívnu náladu.

Napriek jej sláve ale nikdy predtým neletela lietadlom. Ako mnohí ľudia s Weaverovým syndrómom, aj ona používa na pohyb chodúľku. Dlhý let si u nej tak vyžaduje špeciálne prispôsobenie kabíny.

Bezchybný let

No v septembri tohto roka sa to konečne podarilo a Gelgiová sa prvýkrát vzniesla do oblohy. V príspevku na instagrame zdieľala fotografie z letu Turkish Airlines. Letecká spoločnosť musela odstrániť niekoľko sedadiel, aby mohla najvyššia žena na svete pohodlne letieť 13 hodín na trase z Istanbulu do Kalifornie.

„Bezchybná cesta od začiatku až do konca,“ uviedla na Instagrame, pričom chválila personál aerolinky. Povedala, že síce to bol jej prvý let, no určite nie posledný. CNN pripomína, že táto cesta poukazuje na rastúce povedomie o dostupnosti lietania aj pre ľudí s fyzickým postihnutím. V minulosti boli lety ľudí neštandardných rozmerov problematické, prinajmenšom nepohodlné, v horšom prípade bolestivé či nedôstojné.