Princezná Paulina: Najnižšia žena sveta ako dospelá merala 61 centimetrov, vošla sa do dlane. O život prišla predčasne

V Guinessovej knihe rekordov nájdeme množstvo zaujímavých, v niektorých prípadoch až neuveriteľných rekordov. Nachádza sa v nej aj zmienka o Pauline Musters, ktorá získala prívlastok najnižšej ženy v histórii. Vzhľadom na dobu, v ktorej sa narodila, práve jej výška slúžila k tomu, aby sa stala doslova akýmsi živým exemplárom, na ktorý sa verejnosť chodila zvedavo pozerať a baviť sa. To bola smutná realita cirkusov a predstavení, ktorými hlavnými atrakciami boli ľudia nezapadajúci do predstáv normálu. Život Pauliny skončil priskoro.

V článku sa dozviete aj: O koľko centimetrov prekonala Pauline Musters najľahšiu ženu sveta?

Koľko merala v dospelosti?

Ako ju opisovali dobové články?

Pokiaľ siahala dospelému človeku?

Aké prezývky dostávala?

Kvôli čomu prišla predčasne o život?

Najnižšia, ale nie najľahšia

Váhovo najľahšou ženskou rekordérkou sveta je Lucía Zárate, ktorá svojho času získala prezývku „Živá bábika“. Do svojej dospelosti narástla iba do výšky 66 centimetrov. No možnosť na pokojný život nemala a bola odkázaná na predvádzanie vystúpení, na ktoré chodili ľudia v húfoch iba kvôli tomu, aby sa mohli baviť na jej výzore.

Ľudia sa jej smiali, že je hlúpa a mali zábavu z jej tenkého hlásku. Pritom si nevšímali fakt, že v skutočnosti bola oveľa mladšou, než bolo prezentované, iba aby vzbudila ešte väčšiu senzáciu. Keď si verejnosť myslela, že ide o hlúpu tínedžerku, navyše vymykajúcu sa nastaveným normám, v skutočnosti bola Lucía iba malým 6-ročným dievčatkom. Na druhej strane si dokázala takýmto spôsobom zarobiť množstvo peňazí a tento luxus si chcela aj patrične užívať. Viac o živote Lucíe Zárate sa dočítate v našom článku nižšie.

Nižšia iba o niekoľko centimetrov

V tom istom období žila aj Pauline Musters, ktorá sa do Guinnessovej knihy rekordov zapísala ako najnižšia osoba ženského pohlavia. Jej výška bola 61 centimetrov, čo je iba o zlomok menej, než výška Lucíe. Toto prvenstvo teda získala iba o chlp. Pauline bola dievčaťom trpasličieho vzrastu, ktorý súvisí s takzvaným dwarfizmom, genetickým či zdravotným problémom s vývojom chrupavky a kostí, vysvetľuje portál Lekár.sk.

Narodila sa 26. februára 1878. Jej rodiskom bola dedina Ossendrecht, nachádzajúca sa v holandskej provincii Severné Brabantsko, uvádza oficiálny zoznam Guinessových rekordov. V tomto rebríčku je evidovaná ako „najkratšia“ žena v našej známej histórii.

61 centimetrov a extrémne nízka váha

Pri narodení merala 30 centimetrov, čo by nemuselo byť problémom. Do svojej dospelosti sa ale od tohto údaju jej výška už veľmi nezmenila. Záznamy ukazujú, že keď mala 9 rokov, merala 55 centimetrov. Priemerná výška detí v deviatich rokoch je dnes 136 centimetrov, čo je podstatný rozdiel. Navyše vážila iba jeden a pol kilogramu, čo je v porovnaní s priemernými 29,8 kilami v tomto veku dieťaťa šokujúce číslo.

Vo 19 rokoch bola jej výška presných 61 centimetrov. Čiže za desať rokov a obdobie dospievania narástla iba o 6 centimetrov. Navyše, tento údaj pochádza až z merania pri jej pitve, takže je skreslený tým, že po smrti dochádza k určitému predĺženiu tela.

Jej život skončil predčasne

Keďže zomrela pred dovŕšením 20 rokov, veľa zo svojho dospelého života si Pauline neužila. V mladom veku podľahla zápalu pľúc skombinovaného s meningitídou, teda zápalom mozgových blán. Stalo sa tak 1. marca 1895 v New Yorku.

Dospelým siahala po kolená, zmestila sa do dlane

Počas neho získala prezývku „Princezná Pauline“, „Lady Dot“ alebo „Trpaslík“. Dôvodom bolo, ako ukazujú zachované fotografie, že počas svojho predvádzania sa obliekala do širokých šiat, presne ako tých, ktoré nosia princezné, ale v zmenšenej verzii. Na jej hlave sa týčila korunka, na rukách nosila šperky a držala obrovský vejár s perím.

Zachovala sa aj jej fotografia s dospelým, na ktorej môžeme vidieť, že mu siaha iba kúsok nad kolená. Na ďalšej ju zas drží v jednej ruke manažér, ktorému pohodlne stojí na dlani. Vo svojich vystúpeniach sa venovala okrem iného aj tanečným číslam.

Predať mal jej vzhľad, aj priateľská povaha

Princezná Paulina bola, ako sa uvádza na jednom zo zachovaných dobových článkov, vystavovaná v tých najcivilizovanejších krajinách. Jej povaha bola opísaná ako priateľská.

Ďalej uvádza, že aj keď nie je známa jej úplne presná výška, je možné ju odhadnúť z porovnania so džbánom, pri ktorom na fotografii stojí. Jej presný údaj o výške ukázala až spomínaná pitva, aj keď ako sme už spomínali, bol skreslený. Takže počas dospelého života mohla merať ešte o čosi menej.

Obdobie, kedy boli ľudia ako ona iba výstavnými kusmi

Kontroverzný priemysel, ktorého bola Pauline Musters súčasťou, sa stretáva s množstvom kritiky. V dnešnom svete, odkiaľ sa, našťastie, nevhodné narážky na postavu ľudí vytrácajú, môže byť nepochopiteľný. No v minulosti ľudia skutočne vyhľadávali tento druh zábavy.

Dnes nachádzame zmienky o cirkusových predstaveniach, ktorého hlavnými hrdinami boli ľudia s postihnutiami či deformáciami. V mnohých prípadoch išlo práve o drobných ľudí, akým bola aj Pauline.