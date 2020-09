Najväčšie pátranie po mimozemšťanoch skončilo. Preskúmali 10 miliónov hviezd, nenašli nič

Pri pohľade na hviezdnu oblohu a uvedomení si množstva hviezdnych svetov, v každom z nás drieme pocit, že vo vesmíre nemôžeme byť sami. Určite sa vo vesmíre nejaký život nachádza, avšak nás hlavne priťahujú vyspelé mimozemské civilizácie.

Vedci sa preto rozhodli, že idú po nich pátrať skúmaním hviezdnych systémov. Najjednoduchší spôsob je zachytávať rádiové signály na konkrétnych frekvenciách, uvádza portál IFL Science. Ale aj to je stále náročný spôsob. Rádioteleskopy musia byť zamerané na presné miesto v správnom čase a tiež musia byť nastavené na príslušnú frekvenciu s vysokou citlivosťou, aby niečo vôbec zachytili.

10 miliónov hviezd

Výhodou rádiotelekskopu Murchison Widefield Array nachádzajúceho sa v západnej Austrálii je zachytávanie neobvykle veľkej časti oblohy naraz, pričom je mimoriadne citlivý. Ani on však nedokázal nič objaviť.

Zameral sa na súhviezdie Plachty, v ktorom sa nachádza až 10 miliónov hviezd, pričom skúmal frekvencie v rozsahu 98 až 128 megahertzov, ktoré by teoreticky mohli vysielať mimozemské civilizácie.

Vesmír je naozaj veľký

Bohužiaľ, ako uvádzajú vedci v Publications of the Astronomical Society of Australia, neobjavili nič. Nie sú však z toho sklamaní. Profesor Steven Tingay uviedol: “Ako napísal Douglas Adams v Stopárovom sprievodcovi galaxiou, vesmír je veľký, naozaj veľký.”

Hoci sa nám môže zdať, že skúmanie bolo veľké, Tingay ho prirovnal k pokusu nájdenia niečoho vo všetkých oceánoch na Zemi, pričom skúmate objem vody na úrovni záhradného bazéna.

Nádej do budúcna

Vedci však nestrácajú nádej. Už budúci rok sa začne stavať obrovský teleskop na rovnakom mieste ako tento teleskop Murchison Widefield Array. Nový rádioteleskop bude mať asi stokrát vyššiu citlivosť. To dáva opäť väčšiu nádej v to, že sa podarí zachytiť nejaké signály, ktoré by nám predsa napovedali, že v “nekonečnom vesmíre” predsa nie sme sami.