Najväčší smoliar v histórii ľudstva? Muž si odsedel 48 rokov za vraždu, ktorú nespáchal, teraz bojuje s rakovinou

Glynn Simmons je živým príkladom toho najhoršieho filmu, aký si vieme predstaviť. Za zlé rozhodnutie súdov strávil takmer polstoročie za mrežami pre skutok, ktorý nespáchal. Od leta je však na slobode, no aby toho nebolo málo, trápi ho zdravie či štátny systém, píše BBC.

Mal len 22 rokov, keď ho súd v Oklahome odsúdil za vraždu ženy v obchode s alkoholom. Pôvodne dostal trest smrti a nepomáhali ani jeho tvrdenia, že v tom čase bol doma v štáte Louisiana. V prípade bol odsúdený ešte jeden muž, no najvyšší súd napokon rozsudok zmenil z trestu smrti na doživotie, to sa písal rok 1975.

Odvtedy prešlo presne 48 rokov, ktoré si Simmons odsedel za mrežami za vraždu, ktorú nespáchal a zločin, s ktorým nemal nič spoločné. Na slobodu sa dostal až v lete 2023, presne po 48 rokoch, 1 mesiaci a 18 dňoch od momentu, ako ho zavreli.

Za nevinného muža museli zaplatiť kauciu, no objavili sa aj nové skutočnosti, ktoré hovorili v prospech odsúdeného na doživotie. Simmonsovi obhajcovia totiž od vyšetrovateľov nedostali celý vyhotovený spis a prípadom zamávala aj situácia ohľadom svedkov. Istý svedok mal podľa Filipino Times dokonca ukázať na iného podozrivého, čo napokon vyústilo k zrušeniu rozsudku súdu z roku 1975.

Glynn Simmons, age 71, exonerated today after 48 years in an Oklahoma prison for a murder he did not commit.

This is the longest known wrongful imprisonment in U.S. history. https://t.co/B4qrazycFa

— Matt Martens (@martensmatt1) December 21, 2023