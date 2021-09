Najsťahovanejšie aj najlepšie hodnotené: Toto sú seriály, ktoré držia najdôležitejšie rekordy histórie

Svet televíznej produkcie je plný rekordmanov. V programoch televíznych staníc (a dnes už aj streamovacích služieb) sa od počiatku éry televízneho vysielania objavili desiatky tisíc zaujímavých námetov. Len niektoré z nich však dokázali pokoriť rekordy, ktoré sú zároveň aj zapísané v tých najdôležitejších zoznamoch.

Pokiaľ patríte k fanúšikom seriálov akýchkoľvek žánrov, nemáte čo sledovať, pretože všetko už sledujete (alebo ste už „všetko“ videli), no zároveň chcete nejaké tipy a hľadáte medzi tým najlepším, možno vám poradí nasledujúci zoznam. Je to totiž rebríček toho najlepšieho, čo na televíznej scéne vyšlo, len podľa netypických faktorov – ide o rekordmanov televízneho vysielania.

Samozrejme, kvalita toho-ktorého seriálu je pomerne diskutabilnou témou, iné je to už ale vo veci rekordov. Že slávna Guinessova kniha zaznamenáva len „tie iné rekordy“? Kdeže, v jej zoznamoch toho možno nájsť naozaj veľa. A zaujímavá je najmä časť práve s televíznymi seriálmi.

Rozhodli sme sa preto vám pripraviť zoznam toho najzaujímavejšie zo sveta rekordov televíznych seriálov a možno si aj vy práva vďaka nemu nájdete ďalšiu seriálovú závislosť.

Najlepšie hodnotený seriál všetkých čias

Vo vydaní Guinnessovej knihy rekordov z roku 2014 sa okrem iných objavil pokoriteľ nového rekordu v téme „najlepšie hodnoteného seriálu“ všetkých čias. Ten zaznamenávatelia rekordu zisťujú na základe hodnotení na webe Metacritic, ktorý je známy tým, že výsledné hodnotenie vzniká na základe bodov udelených uznávanými kritikmi.

Do roku 2014 tento rekord držal seriál The Wire, ktorý od kritikov získal 98 bodov zo 100. Prekonal ho však iný, ktorý si získal svojich fanúšikov po celom svete, a síce seriál, ktorý u nás poznáme pod názvom Perníkový tatko (Breaking Bad).

Ten oslovil kritikov natoľko, že po odvysielaní jeho piatej série mu pri názve svietilo (a dodnes svieti) závideniahodné a naozaj fantastické hodnotenie 99 bodov zo 100. Breaking Bad je tak dodnes televíznym seriálom s najvyšším hodnotením, aké kedy seriálu bolo udelené od kritikov z celého sveta.

Najsledovanejšia epizóda televízneho seriálu všetkých čias

V prípade tejto kategórie sa núka hneď niekoľko adeptov. Samozrejme, jedným z najsledovanejších televíznych programov býva každoročne športový sviatok – finále Superbowlu, ktorý je absolútnym rekordmanom, keďže k televíznym obrazovkám dokáže len na území USA prilákať stovky miliónov divákov (doposiaľ najsledovanejším je finále z roku 2015, kedy ho pri obrazovkách sledovalo viac ako 114 miliónov divákov).

Keď sa ale pozrieme na najsledovanejší seriál všetkých čias, zistíme, že tento druh televízneho programu má taktiež rekordmana, ktorého sa nepodarilo pokoriť už 37 rokov. Je ním finálna epizóda kultového seriálu M*A*S*H, ktorú si v premiére pozrelo 105 970 000 divákov. Celkovo po spočítaní všetkých trhov to bolo dokonca až 121,6 miliónov divákov, čo z tohto komediálneho seriálu robí najsledovanejší program v histórii televízneho vysielania.

Najsledovanejší britský seriál

Najsledovanejším seriálom americkej produkcie je síce M*A*S*H, ktorý drží rekord vo svetovom meradle a len tak sa ho hocikomu nepodarí prekonať. Milovníkov britskej televíznej produkcie ale možno zaujíma, kto je rekordmanom v kategórií najsledovanejších pôvodných seriálov na Britských ostrovoch.

Adeptov by mohlo byť hneď niekoľko, no nie je to ani všetkými milovaný Sherlock ani kultový Black Books. So sledovanosťou viac ako 17 miliónov divákov sa s Britmi a všetkými, kto „chytal“ BBC, rozlúčil politický thriller s názvom Bodyguard.

Šesťdielny seriál, ktorý poznajú aj predplatitelia streamovacej služby Netflix, sleduje príbeh vojnového veterána, ktorému sa podarí odvrátiť teroristický útok. Následne ho však poveria zdanlivo obyčajnou úlohou – má chrániť političku, ktorá patrila k hlavným obhajcom vojny, v ktorej kedysi bojoval.

Sledovanosť 17,1 milióna divákov v prime-time počas premiéry na BBC však nie je jediný rekord, ktorý si tento britský seriál drží. Úctyhodné sú aj čísla zhliadnutí v archíve BBC iPlayer, kde si seriál Bodyguard zo záznamu pozrelo viac než 38 miliónov divákov.

Najdlhšie vysielaný seriál v prime-time

Dlhodobé rekordy sa dajú držať aj v dĺžkach vysielania jednotlivých seriálov. Samozrejme, aj tu je hneď niekoľko zaujímavých adeptov – známych aj menej známych. Za zmienku stoja najmä animovaní Simpsonovci (The Simpsons). Tento animovaný sitkom sa stal držiteľom rekordu najdlhšie vysielaného seriálu v prime-time slote v apríli 2018, keď bola odvysielaná jeho 635. epizóda a tento titul si ešte zopár rokov aj udrží. Simpsonovci sa totiž dočkajú aj 33. série (v sezóne 2021/2022).

Simpsonovci vďaka viac ako 30 rokom na televíznych obrazovkách zároveň držia aj ďalší rekord – v počte hosťujúcich hviezd v seriáli vysielanom v prime-time, za čo si taktiež vyslúžili zápis v Guinnessovej knihe rekordov. K 17. augustu 2021 sa v Simpsonovcoch objavilo už 905 hosťujúcich hlasov, keď sa k tomu pridajú aj hlasy zo známeho celovečerného filmu, dostaneme sa na číslo 910 a aj toto číslo bude, samozrejme rásť s každou ďalšou odvysielanou sezónou.

Najdlhšie vysielaný sci-fi seriál

Zaujímaví sú ale aj ďalší držitelia rekordov v žánrových kategóriách. Najdlhšie vysielaným sci-fi seriálom v ére televízneho vysielania je od roku 2014 kultovka Doctor Who, u nás známa pod českým distribučným názvom Pán času. Seriál sa s prestávkami vysiela dodnes už od roku 1963 a v pláne sú aj ďalšie série. Zaujímavosťou je, že hlavnú postavu – teda spomínaného Doctora Who už stvárnilo v rôznych podobách už 13 hercov, vzniklo zatiaľ 862 epizód, no 97 sa navždy stratilo a už ich zrejme nikto nikdy neuvidí.

Najdlhšie vysielaný sitkom

Priatelia (Friends), Frasier, Krok za krokom (Step By Step) – to sú všetko známe americké sitkomy, ktoré sa vysielali azda donekonečna (alebo sa to aspoň zdá). Ani zďaleka však nešlo o rekordmanov.

Najdlhšie vysielaným sitkomom je totiž po novom Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory), ktorý z trónu najdlhšie vysielaného sitkomu zosadil klasiku Na zdravie! (Cheers). Tá sa s počtom 275 epizód v jedenástich sériách dlhé roky považovala za rekordmana. Obľúbené TBBT ho však o jednu sériu a štyri epizódy v roku 2019 porazilo. Cheers bol pritom držiteľom rekordu dlhých 16 rokov!

Najdlhšie vysielaný seriál z lekárskeho prostredia

Svet lekárov a nemocníc fascinuje bežných smrteľníkov prakticky odjakživa. Niet preto divu, že aj o tejto profesii vzniká množstvo seriálových námetov. V prípade žánru lekárskych drám možno hovoriť o dvoch rekordmanoch – v dennom a večernom vysielaní.

Od roku 1963 sa totiž bez prestávky vysiela seriál General Hospital a s počtom epizód viac ako 14-tisíc patrí k najdlhšie vysielaným soap operám v histórii televízneho vysielania (druhý najdlhšie vysielaný dramatický seriál v histórii americkej televízie, ktorý sa stále vysiela, tretí vo svete) a najdlhšie vysielaným seriálom s lekárskou tematikou.

Ak sa ale pozrieme do prime-time slotu, tu je iný a známejší rekordman, ktorého si môžete pozrieť bez toho, aby ste sa cítili trápne (pri soap operách sa to totiž priveľmi tvrdiť nedá, keďže ich dej je častokrát pritiahnutý za vlasy). Seriál Klinika Grace, alebo po česky Chirurgovia (Grey’s Anatomy), je na obrazovkách americkej stanice ABC už od roku 2005, už čoskoro sa začne vysielať jeho 18. séria a odvysielaných bolo 380 epizód.

Najväčšie simultánne vysielanie

Kultový fantasy seriál Hra o tróny (Game of Thrones) prekonal množstvo rekordov, vrátane toho, že bol najsťahovanejším seriálom v histórii internetového pirátstva. Potom sa mu ale podarilo pokoriť aj ďalší seriál, o ktorý sa postarali samotní tvorcovia v spolupráci s jeho domovským vysielateľom, teda stanicou HBO.

Vďaka veľkému dosahu sa HBO rozhodlo, že pokorí rekord v simultánnom vysielaní a premiéru piatej série ponúkne naraz v 173 krajinách sveta. Zrejme nebude prekvapením, že sa to napokon aj podarilo. Ale nielen tento rekord seriál drží.

Zároveň drží rekord v počte simultánneho zdieľania jedného torrentového súboru najviac používateľmi internetu, bolo ich až 259 131, nehovoriac o tom, že ide o seriál, po ktorom bol najväčší dopyt a je adaptovaný z literárnej predlohy a na konte má aj najviac ocenení, rekord drží najmä pri cenách Emmy. Všetky si ich môžete pozrieť napríklad na webe Guinessovej knihy rekordov.