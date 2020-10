Najskôr zabila svoje tri dcéry, potom chcela spáchať samovraždu. Prípad vraždiacej matky je zatiaľ záhadou

Tri svoje deti zabila v sobotu ráno v rakúskej metropole Viedeň ich matka a následne sa sama prihlásila na polícii s tým, že chce spáchať samovraždu. Informovali o tom agentúra APA a denník Kurier.

Ako uviedla polícia, 31-ročnú ženu zaistili na mieste činu vo viedenskej štvrti Donaustadt okolo 05.25 h po tom, čo vyhlásila, že sa chystá siahnuť si na život. Policajti našli v byte telá dvoch mŕtvych dievčat vo veku osem mesiacov a tri roky. Tretiu dcéru vo veku deväť rokov previezli záchranári do nemocnice, nepodarilo sa ju však oživiť – príčinu smrti určí pitva.

