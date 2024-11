Najprv kritizovali jej postavu, teraz dostáva nenávistné správy aj ona. Herečku z Mamy na prenájom šokovali kruté slová

V seriáli Mama na prenájom sa od začiatku vystriedalo viacero postáv. Niektoré si diváci zamilovali už od začiatku, na iné si museli zvyknúť. Jednu postavu však majú v zuboch od prvého momentu a časom sa ich nenávisť voči nej len stupňovala.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nie je to tak dávno, čo sme vás informovali o tom, že ak nemáte radi postavu Terezy, nie ste v tom sami. V článku sme totiž písali o tom, ako si diváci Mamy na prenájom neberú servítku pred ústa a bez okolkov napísali, že je to najhoršia postava v seriáli a žiadali o jej vyradenie. Nepáči sa im totiž, ako manipuluje s Edom a stojí v ceste Beáte.

Odporná správa, ktorú herečka dostala

Na postavu Terezy sa už od začiatku valila kritika z každej strany a dalo sa to pozorovať na komentároch na sociálnej sieti. „Dajte ju už preč!“ žiadala diváčka. „Dajte ju už preč konečne! Lebo sa to nedá pozerať,“ pridala sa hneď ďalšia. „Preč s Terezou,“ napísala tretia. „Bože, dajte ju odtiaľ preč. Už sa to nedá pozerať,“ súhlasila štvrtá. „Už prestanem pozerať, lebo Tereza mi dvíha tlak. Už sa mi zhnusí ako herečka,“ priznáva zas iná.

Vyzerá to tak, že sa toto posledné varovanie naplnilo. Terezu stvárňuje herečka Michaela Čobejová a svoju rolu si užíva. Na sociálnych sieťach sa delí o momentky zo zákulisia a pochvaľuje si spoluprácu s Vladimírom Kobielskym, ktorý hrá jej partnera. Napriek tomu, že jej postava nemá práve pozitívnu dejovú linku, vyzerá to tak, že jej to neprekáža a berie to ako výzvu. Nevnímajú to tak však všetci.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mama na prenájom (@mamanaprenajom.markiza)

Ako sa ukázalo, niektorí ľudia majú problém rozlišovať medzi postavou a herečkou, ktorá ju stvárňuje. Čobejová sa totiž na svojom profile podelila o ostrú správu, ktorá jej pristála v schránke. Píše sa v nej: „Ty zákerná krava, čo najskôr zdochni alebo vypadni zo seriálu Mama na prenájom.“

Herečka zverejnila fotografiu tejto správy aj s popisom: „Už som dostala všeličo, ale toto… Niečo sa fakt s ľuďmi deje.“