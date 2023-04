Najprv husté sneženie, neskôr príjemné jarné teploty: Počasie na Slovensku sa v piatok prudko zmení

Pre väčšinu Slovenska platí v piatok dopoludnia výstraha pred snežením. Na východe môže v niektorých oblastiach pribudnúť až 12 centimetrov nového snehu.

Na ostatnom území očakávajú odborníci v závislosti od okresu najviac tri až desať centimetrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webovej stránke.

Výstraha pred snežením platí pre Košický, Prešovský, Žilinský, Trenčiansky kraj, pre Banskobystrický s výnimkou okresov Veľký Krtíš a Krupina. Snežiť môže aj v okresoch Topoľčany, Zlaté Moravce, Piešťany a Senica.

V dolnej časti povodia Bodrogu upozorňuje SHMÚ na riziko povodní. Výstrahu prvého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Michalovce a Trebišov.

Po snehovej nádielke bude opäť teplo

Ako k predpovedi počasia na piatok a víkend dodáva portál iMeteo, teplý vzduch už v piatok pocítime na celom našom území. Piatková teplota sa nad bod mrazu dostane aj v severných regiónoch Slovenska. Najteplejšie bude na západe a juhovýchode, kde sa teplota môže vyšplhať aj k +10 °C. Na zvyšku územia vystúpia teploty do +7 °C.

Ešte teplejšie by malo byť v sobotu, kedy vo Východoslovenskej nížine, kde taktiež napadlo slušné množstvo snehu vystúpi teplota až na +12 °C. Sneh tak v nadchádzajúcich hodinách z nášho územia zmizne a to v mnohých oblastiach už v piatok. Topenie snehu ešte zintnezívnia kvapalné zrážky, ktoré dnes hrozia až do výšky 500 metrov.