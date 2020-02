Najprestížnejšia fotografická súťaž zverejnila nominácie. Pozrite si najlepšie a najsilnejšie zábery

Najprestížnejšia fotografická súťaž World Press Photo zverejnila tohtoročné nominácie. V nich sa ocitlo 44 fotografov z 24 krajín sveta a niekoľko desiatok ich fotografií. Porota zložená z profesionálnych fotografov pritom nemala jednoduchú úlohu. Do súťaže bolo prihlásených niekoľko desiatok tisíc fotografií.

Prestížna fotografická súťaž World Press Photo udeľuje ocenenia už od roku 1955. Do aktuálneho ročníka bolo prihlásených 73 996 snímok od takmer 4 300 fotografov zo 125 krajín sveta. World Press Photo každoročne oceňuje najlepšie jednotlivé fotografie, ale aj série fotografií, ktoré tvoria takzvané fotopríbehy. Súťaž každoročne zachytáva tie najdramatickejšie a najvýznamnejšie udalosti vo svete, ako aj aktuálne spoločenské výzvy a problémy. Vybrali sme pre vás niekoľko najzaujímavejších záberov z tohtoročných nominácií, všetky nájdete na webe súťaže World Press Photo.

Nominácie na hlavné ocenenie – World Press Photo Of The Year

O hlavné ocenenie World Press Proho Of The Year sa tento rok pobije 6 nominovaných fotografií. Tie odzrkadľujú dianie vo svete počas uplynulých 12 mesiacov, ako aj príbehy obyčajných ľudí.

V marci 2019 zmizlo z radarov len pár minút po štarte lietadlo spoločnosti Ethiopian Airlines, ktoré následne havarovalo v poli. Pri náraze, ktorý bol taký silný, že oba motory lietadla ostali pochované v 10 metrov hlbokom kráteri, zomrelo všetkých 157 ľudí na palube. Medzi nimi napríklad aj rodina poslanca Antona Hrnka.

Alžírsko sa od februára minulého roka zmieta vo vlne občianskych protestov. Ich pôvodným cieľom bolo odstúpenie dlhoročného prezidenta Abdelaziza Boutefliku. Po jeho rezignácii v apríli demonštranti požadovali zrušenie nadchádzajúcich prezidentských volieb a prechod k občianskej demokracii. Protesty pokračujú dodnes, zatiaľ bez akéhokoľvek riešenia.

Protesty proti vláde v Sudáne začali ešte v roku 2018, v tom nasledujúcom sa rozšírili po celej krajine, v apríli moc prevzala vojenská junta. Nasledujúce občianske protesty armáda krvavo potlačila, krajinu navyše odpojila od internetu. Občianski aktivisti sa v polovici roka s armádou dohodli na deľbe moci v krajine.

Do výberu šestice nominácií na hlavné ocenenie sa dostal aj portrét poľského fotografa Kaczora. Na fotografii je 15-ročné arménske dievča prebudené po katatonickom stave spôsobenom rezignačným syndrómom. Syndróm spôsobuje imobilitu, pasivitu, neschopnosť prijímať potravu a vodu či komunikovať. Rezignačný syndróm postihuje najčastejšie deti podstupujúce zdĺhavé procesy pri žiadostiach o azyl.

Rok 2019 sa okrem iného niesol aj v znamení porážky Islamského štátu v Sýrii, ktorý stratil po niekoľkoročnej kontrole rozsiahle územia a prakticky prestal existovať. Významnú úlohu v boji proti Islamskému štátu zohrali jednotky Kurdov. Na konci roka sa však pre nich objavil staronový nepriateľ, keď turecké vojská začali s rozsiahlou operáciou na severe Sýrie v snahe zbaviť Kurdov kontroly nad týmto územím.

Ako vojenskú kanceláriu označujú mnohí kritici konferenciu IDEX, ktorá sa pravidelne koná v Spojených arabských emirátoch. Ide o jeden z najväčších veľtrhov zbraní na svete, ktoré ho sa zúčastňujú ministri obrany, velitelia armád aj odborníci na obranu štátov.

Nominácie na ocenenie World Press Photo Story Of The Year

Do tohtoročných nominácií sa dostali tri fotopríbehy, každý z nich pozostáva zo série fotografií, do článku sme vybrali z každého príbehu jednu ilustračnú fotografiu.

Svet v roku 2019 pozorne sledoval dianie v Hong Kongu, kde v uliciach protestovali státisíce ľudí. Demonštrácie boli motivované zákonom, ktorý mal umožňovať Hong Kongu vydávať ľudí čínskym úradom. Počas stretov s políciou bolo zadržaných niekoľko tisíc ľudí, ďalšie tisícky utrpeli pri týchto udalostiach zranenia. Protesty pokračujú aj v roku 2020.

Už spomínané protesty v Alžírsku sú výsledkom vzniku najväčšieho protestného hnutia v krajine za posledné desaťročia. Viac ako 70% populácie Alžírska tvoria ľudia mladší ako 30 rokov, ktorí túžia po zmenách v krajine sužovanej mnohými spoločenskými krajinami.

Do nominácií na ocenenie World Press Photo Story Of The Year sa dostala aj fotoséria z tragickej udalosti v Etiópii po páde civilného lietadla.

Ďalšie nominované fotografie v iných kategóriách

V nomináciách súťaže World Press Photo sa nachádzajú desiatky ďalších fotografií. Zachytávajú kľúčové udalosti uplynulých mesiacov, spoločenské problémy, dôsledky klimatickej zmeny či veľké športové momenty. Nominované sú aj tieto zábery.