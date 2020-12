Najoriginálnejší hororový seriál poslednej dekády: Duchársky príbeh z konca 19. storočia nakrúcali v desivom dome

Hororový žáner bol ešte pred dvomi dekádami výhradou filmovej kinematografie. Koncom 20. storočia však čoraz väčší priestor začali v prostredí televízneho vysielania dostávať aj podobne žánrovo ladené seriály. A zatiaľ čo koncom 90. rokov nebola ich ponuka príliš objemná, dnes je tomu už inak a to aj vďaka streamovacím službám. Nielen tam však možno nájsť kvalitné hororové projekty. Príkladom je stanica Epic Drama, ktorá si opäť pre svojich divákov pripravila napínavé a strašidelné prekvapenie.

Aj napriek blížiacim sa vianočným sviatkom niektoré televízie zbytočne neprepĺňajú svoj program výhradne sviatočnými filmami. Pred Vianocami sa rozhodla svojich divákov mierne vystrašiť aj televízna stanica Epic Drama, ktorá už čoskoro vo svojom vysielaní predstaví hororovo ladenú historickú drámu s názvom Živí a mŕtvi (The Living and the Dead) z produkcie britskej stanice BBC. Tá prekvapí nielen svojím mrazivým spracovaním, ale aj hviezdnym obsadením či pozitívnymi hodnoteniami naprieč filmovými webmi. Čo od nej možno očakávať?

Horor z konca 19. storočia

Seriál z roku 2016 sleduje príbeh Nathana Applebyho, jedného z prvých psychológov v Británii, ktorý zdedí rozsiahle rodinné sídlo Shepzoy. To sa nachádza v krásnom, no odľahlom a značne izolovanom údolí v panstve Somerset a Nathan sa rozhodne, že bude dobré začať svoj život s manželkou Charlotte práve tu.

Ich spoločný nový a idylický život však po pár dňoch narušia mimoriadne podivné a znepokojujúce okolnosti, ktoré sa neustále objavujú v blízkosti Nathana a ktoré sa nedajú nijak rozumne vysvetliť. Mladý psychológ zisťuje, že ho niekto, alebo lepšie povedané niečo, prenasleduje, no nevie kto alebo čo, no najmä nemá poňatia, prečo. Odpovede, ktoré hľadá, neprichádzajú ľahko a keď sa objavia, tak otriasajú nielen jeho vlastnou vierou, ale hlavne ohrozujú všetko a všetkých, koho kedy miloval.

Tajomná synopsa seriálu z režisérskej dielne Samuela Donovana (Skins, Humans, The Crown) a Alice Throughton (Merlin, Teen Wolf, Lore, Legends of Tomorrow) prezrádza, že príbeh tejto historickej drámy prinesie množstvo duchárskych scén plných napätia, no najmä nezvyčajný príbeh, aký hororovo ladené seriály prinášajú len málokedy. Práve zasadenie seriálu do konca 19. storočia totiž z The Living and the Dead robí jedinečný projekt, vzhľadom na to, že mnohé (a najmä americké) hororové seriály sa odohrávajú v súčasnosti. The Living and the Dead tak čerpá z unikátneho námetu, ktorý má potenciál zaujať aj staršiu cieľovku, ktorá si bežne na podobných žánrovkách neulieta.

Duch utopeného chlapca strašil štáb

Skľučujúca duchárska atmosféra sa nesie všetkými šiestimi epizódami minisérie a toto sa filmárom podarilo aj vďaka tomu, že nakrúcali v desivých priestoroch skutočného (prekliateho?) domu. Teda aspoň sa to o tom dome hovorí. Nikomu z produkčného štábu však pri nakrúcaní nebolo všetko jedno.

Keďže hlavný hrdina sa hneď v prvej epizóde sťahuje do starého sídla a tvorcovia nechceli prvoplánovo vystavať jeho kulisy v štúdiu, rozhodli sa pre inú alternatívu. Prenajali si staré sídlo Horton Court zo 16. storočia a hercov nechali, aby ich tajuplná atmosféra prostredia pohltila. A to sa aj podarilo.

Ako prezradila herečka Charlotte Spencer, ktorá v seriáli Živí a mŕtvi hrá hlavnú ženskú úlohu, počas nakrúcania niektorí členovia štábu videli pri veľkom krbe v dome stáť záhadnú ženu. Iní si zas všimli na streche sídla malého chlapca. Samozrejme, zrejme neprekvapí fakt, že títo ľudia v dome alebo jeho blízkom okolí v minulosti žili. Chlapec, ktorého videli na streche, mal však v 30. rokoch 20. storočia zomrieť na následky utopenia v neďalekom jazere. Pri chlapcovi a tajomnej žene však zvláštne výjavy nekončia, práve naopak.

Tajomné tiene a zvláštne zvuky

Štáb podľa svedectiev počul viackrát aj zvláštne zvuky záhadných krokov, ktoré akoby išli za nimi vždy, keď prechádzali chodbami. Keď sa však obzreli, nikto za nimi nebol. Ďalší k tomu pridali aj čudné tiene a počas nakrúcania scény so seansou po miestnosti lietali listy papierov, hoci v tej chvíli nebol žiadny prievan.

Pokiaľ však ide o najdesivejší zážitok z nakrúcania, tak ten je z celkom iného súdka. Počas nakrúcania počula skupina filmárov zvoniť telefón akoby z pevnej linky nachádzajúcej sa niekde uprostred domu. Na tom by, samozrejme, nebolo nič zvláštne, keďže mobilné telefóny mal každý člen štábu neustále pri sebe. Z dôvodu nakrúcačky však boli všetky mobily v dome na tichom režime a zvuk zvonenia telefónu nepochádzal z mobilu. Štábu sa napokon podarilo objaviť v celom dome jediný telefón, ten však roky nebol zapojený. Ako je teda možné, že aj napriek tomu zvonil? To sa už zrejme členovia štábu nikdy nedozvedia, no pri spomienkach na tento zážitok, im neustále prechádza mráz po chrbte. O to viac, keď vedia, že ten záhadný telefón zvonil dvakrát v jeden deň.

Tieto alebo aspoň im podobné zážitky ale neopísal len štáb, no aj mnohí ďalší, ktorí sídlo Horton Court navštívili, keďže toto sídlo bolo nedávno rekonštruované a je možné si ho prenajať na ubytovanie aj dovolenku.

Hviezdne obsadený seriál s pozitívnymi hodnoteniami

6-dielna hororová historická miniséria vznikla podľa scenára Ashley Pharoah a Matthewa Grahama, dvojice zodpovednej za seriály ako Life On Mars či Ashes to Ashes. Seriál zaujme mrazivým stvárnením a pôsobivým vystavaním jednotlivých scén, aké sa v televíznom prostredí často nevidia. Tento seriál je totiž spracovaný tak kvalitne, že by sa pokojne mohol premietať aj na veľkých plátnach v kinosálách. Vďaka kanálu Epic Drama si ho budete môcť vychutnať z pohodlia svojich obývačiek už od 13. decembra 2020 o 21:00. Epic Drama odvysiela každý večer jeden diel, pričom celé to vyvrcholí 18. decembra.

V hlavných úlohách uvidíte Colina Morgana (seriály Merlin, The Fall, The Crown), spomínanú Charlotte Spencer (burtonovka Dark Shadows), Nicholasa Woodesona (bondovka Skyfall, seriál Rome), Tellulah Haddon (Black Mirror: Bandersnatch, seriál Taboo), Elizabeth Berrington (Quills, seriál Black Mirror) či Chloe Pirrie (nedávny netflixový hit The Queen’s Gambit) a ďalších.

Na sledovanie seriálu Živí a mŕtvi nalákajú aj mimoriadne pozitívne hodnotenia. Na ČSFD mu diváci udelili hodnotenie 73 %, na IMDb získal 7,5 boda z možných 10.