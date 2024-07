Najnovšie zábery Michaela Douglasa vyvolali zmätok. Ľudia tvrdia, že je na nespoznanie a nechápu, čo sa mu stalo

Svetoznámeho herca ľudia zvyknú vidieť najmä vo filmoch, alebo na červených kobercoch po boku jeho krásnej manželky Catherine Zeta-Jones. Tentoraz sa však prihovoril fanúšikom priamo prostredníctvom sociálnych sietí a ľudia neveria vlastným očiam. Vraj vyzerá úplne inak.

79-ročný herec Michael Douglas je legendou vo svojom odbore a hoci už je v pokročilom veku, stále má svojich verných fanúšikov. Viac než milión ľudí ho sleduje na sociálnych sieťach. Herec rád pridáva fotografie so svojou manželkou, no zvykne sa deliť aj o zábery z minulosti. Možno preto si mnoho ľudí neuvedomilo, ako v skutočnosti herec vyzerá.

Nechápu, ako zostarol

Sedemdesiatdeväťročná hollywoodska legenda zverejnila video pri príležitosti 4. júla a ľudia v komentároch sa rozdelili na dva tábory. Niektorí sa zamerali na to, čo vo videu hovorí, no mnohí sa sústredili na to, ako v ňom vyzerá. Nemohli totiž uveriť vlastným očiam a rozhodli sa svoj šok vyjadriť v komentároch.

„Ani som ho nespoznal!“ stálo v jednom z komentárov. „Súhlasím. Vyzerá tak strašne staro,“ zareagoval na to hneď iný komentujúci. „Ja tiež nie. Vau,“ pridal sa tretí. Ďalší dokonca preháňal: „Vyzerá, akoby mal 250 rokov.“

„Strašne zostarol,“ napísala zas iná komentujúca. „Volá sa to starnutie. Tiež to zažijete,“ odkázal niekto ďalší všetkým týmto komentujúcim.

Len pred pár dňami sa pritom Douglas objavil na verejnosti v sprievode svojej manželky, no tak ako počas jeho posledných účastí na rôznych akciách, aj tentoraz mal na očiach slnečné okuliare. Práve tie by mohli spôsobovať to, že si ľudia doteraz nevšimli, že herec vyzerá na svoj vek.