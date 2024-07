Adela Vinczeová ukázala svoju pravú tvár bez úprav. To, čo vidia ľudia na obrazovkách, nie je skutočné, pozrite, ako si pomáha ku kráse

Hoci existujú známe tváre, ktoré by ste inak ako nalíčené a perfektne upravené nevideli, potom sú tu také, ktoré sa neboja ukázať aj druhú tvár. Najnovšie sa k nim pridala aj obľúbená moderátorka, ktorá na obrazovkách vyzerá vždy skvelo, no ako sa ukázalo, je za tým viac práce a detailov, než by si ľudia možno mysleli.

Krásu obľúbenej moderátorky mohli diváci obdivovať v rôznych zábavných reláciách, ale tiež v jej vlastnej. Reč je o Adele Vinczeovej, ktorá má rozhodne zmysel pre módu a vždy na akciách vyzerá úchvatne. Ako však najnovšie ukázala, za jej dokonalým vzhľadom je oveľa viac, než by ste si mysleli.

Ukázala, čo je skutočné

„A potom trochu popracovnej reality pre všetky zblúdilé duše veriace v mediálne ilúzie. Áno, len tri príčesky ladies and gentleman! Inak je to celé úplne prirodzené,“ napísala Adela k videu, v ktorom si odopína príčesky a dodala: „A to som sa ešte neodlíčila.“

Na ďalšom zábere si potom odlepila umelé mihalnice, ukazujúc tak, že jej dlhé husté vlasy neboli to jediné, čo bolo falošné. Očividne týmto úprimným krokom vyvolala pochyby u fanúšikov, keďže sa presunuli na Viktorov profil, aby zistili, čo ešte obľúbená moderátorka skrýva. Tajomstvom jej krásy však rozhodne nie sú žiadne zákroky.

„No ale vážne! Skincare Adely chceme vedieť. Mezoterapia? Botox?“ znela otázka, ktorú niekto položil Adelinmu manželovi.

„Nič. Ani pichnuté, ani ponaťahované. Ale hračiek nemáme doma toľko, koľko máme krémikov,“ reagoval Viktor, potvrdzujúc tak, že za Adelinou krásou sa skrýva dobrá starostlivosť o pleť a nie estetické zákroky.