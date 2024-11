Najnovšie predpovede meteorológov mnohých ľudí prekvapia: Takto bude vyzerať december, teploty už začínajú klesať

Meteorologická jeseň skončí už čoskoro – s príchodom decembra. Podľa prognóz sa onedlho „dočkáme“ pravej zimy.

Začína sa črtať, ako bude vyzerať začiatok zimy v Európe. Ako informuje portál iMeteo, prognózy sa začínajú viac-menej zhodovať. V najbližších dňoch sa začne počasie na severnej pologuli výraznejšie meniť. Príde zima, z polárnych oblastí sa má uvoľniť chladnejší vzduch, píše Severe Weather Europe.

Do centrálnej a západnej časti Európy dorazí studené severné prúdenie. To zvýši potenciál snehových zrážok v poslednom novembrovom týždni, najmä v Spojenom kráľovstve, Írsku a v strednej a západnej časti svetadiela. Ochladenie na Slovensku by malo byť výrazné najmä na západnom území.

Mikuláš pod snehom?

Na konci novembra by sa však mali vrátiť miernejšie teploty, no nevydržia dlho. Na začiatku decembra modely avizujú ďalšie ochladenie, zo severu opäť nastúpi chladnejší vzduch. Teploty sa majú držať v rámci dlhodobého priemeru, môžu nás teda potešiť výdatnejšie snehové zrážky. Už Mikuláš by teda mohol byť na Slovensku biely, no nič ešte nie je isté.