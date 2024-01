Najnovší prieskum prezidentských kandidátov: Harabinovi stúpajú preferencie, víťazom by sa s prehľadom stal Pellegrini

S blížiacimi sa prezidentskými voľbami sa čoraz častejšie v spoločnosti objavujú prieskumy, ktoré môžu napovedať, kto nahradí Zuzanu Čaputovú na prezidentskom poste. Výsledky najnovšieho prieskumu agentúry FOCUS pre TV Markíza naznačujú, že voľby by mali jasného víťaza. Prieskum agentúra uskutočnila v dňoch 16. až 23. januára na vzorke 1 015 respondentov.

Harabin stúpa, Pellegrini by vyhral

Údaje z najnovšieho prieskumu naznačujú, že ak by sa voľby odohrávali koncom januára, víťazom by sa v prvom kole stal predseda Hlasu Peter Pellegrini so ziskom 38,1 % hlasov. Do druhého kola by postúpil aj Ivan Korčok, ktorého by krúžkovalo 35,6 % voličov. Rastúci trend analytici badajú pri Štefanovi Harabinovi, ktorý prekročil hranicu 10 % a svoj hlas by mu odovzdalo 10,9 % voličov. Ďalší kandidáti už výrazne zaostávajú, pričom napríklad Andreja Danka by volili iba 3,3 % opýtaných.

Jednoznačnejšie by to však už bolo v druhom kole, ktoré by s prehľadom vyhral Pellegrini. Podľa prieskumu by od voličov získal až 54,2 % hlasov a stal by sa tak ďalším slovenským prezidentom.