Najnepodarenejší vtip na 1. apríla. K Matovičovmu statusu pribudol komentár od Borisa Kollára

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala novú vládu na čele s Eduardom Hegerom. Post ministra sociálnych vecí a rodiny je zatiaľ neobsadený, Hnutie Sme rodina prehodnocuje svoju personálnu nomináciu. Dočasne ho povedie minister dopravy Andrej Doležal.

Tesne pred samotným aktom napísal, dnes už bývalý premiér, Igor Matovič status, v ktorom oznámil, že novým ministrom sa stane Boris Kollár. Túto informáciu sme zdieľali v článku s tým, že ide zrejme o 1. apríl. To sa potvrdilo v okamihu, keď pod status pribudol aj komentár od samotného Borisa Kollára.

Samozrejme, že rozumieme, že dnes je 1. apríl. Ide o štýl humoru Matovičovi vlastný a veríme, že sa naozaj úprimne pobavil. Po udalostiach z posledných týždňov a možno aj roka si ale myslíme, že do smiechu zrejme nie je nikomu. One time – nutná je rekonštrukcia vlády, next time – máme novú rekonštruovanú vládu s tými istými členmi.

Vláda dnes dostala druhú šancu a my pevne veríme, že ju jej členovia nevyhodia von oknom, a že už nebudeme musieť byť svedkami hodinových tlačoviek, zmätočných opatrení a najmä verejných škriepok hysterických mužov. Snáď sa táto šanca nezapíše do dejín, ako najhorší prvoaprílový žart v histórii Slovenska. V opačnom prípade sme totiž len napálili samých seba a to hneď druhýkrát za posledný rok.