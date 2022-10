Najnebezpečnejšie sídlisko Afriky: V Cape Flats si kvôli orálnemu sexu vybíjajú zuby, vraždy sú tu na dennom poriadku

Kapské Mesto je sídlom parlamentu a legislatívnym centrom Juhoafrickej republiky (JAR). Často sa označuje za jedno z najkrajších miest na svete, ktorému nechýba veľký turistický ruch i kus histórie. Podobne ako väčšina svetových metropol, aj táto má svoju temnú odvrátenú stránku, ktorou je práve mestská časť Cape Flats.

V článku o Cape Flats sa dozviete aj: ako sa zo zbytočného územia stalo najnebežpečnejšie miesto v JAR;

kto bol pôvodným obyvateľom Cape Flats;

prečo sa z tohto miesta stalo geto;

aké kruté vojny gangov tam prebiehajú;

prečo si tamojší ľudia nechávajú odstrániť predné zuby.

Pobrežné mesto v Juhoafrickej republike bolo založené ešte v 17. storočí Holanďanmi, ktorí tam vybudovali veľký prístav s úlohou zásobovacej stanice na ceste do Indie. Dnes má približne 4,7 milióna obyvateľov a patrí mu status jedného z najkrajších miest sveta, v ktorom sa okrem iného produkuje aj špičkové víno.

Toto mesto však nebolo vždy symbolom lodnej dopravy, kultúry či športu. Juhoafrická republika žila takmer celú druhú polovicu 20. storočia v rasistickej politike aparteidu, ktorá rozdeľovala spolužitie rôznych rás, najmä teda belošské a černošské obyvateľstvo. Aparteid fungoval v najjužnejšom africkom štáte oficiálne od roku 1948, pričom v rovnakom období sa postupne začalo osídľovať aj územie Cape Flats, upresňuje web Colby.

Piesočnatá a neobývaná pôda bez významu

Juhovýchodne od administratívneho a obchodného centra Kapského Mesta sa nachádza rovinaté územie, ktoré by ste ešte pred 70 rokmi nespoznali v porovnaní s tým, čo všetko je tam dnes. Nestabilná piesočnatá pôda predstavovala len samé komplikácie pre obchodníkov, ktorí v 19. storočí potrebovali do mesta privážať tovar na vozoch.

Zodpovedné úrady a kolonizátori sa teda dohodli, že sypkú pôdu s častým výskytom nebezpečných dún vystužia rôznymi rastlinami, ktoré tam začali systematicky sadiť. Problém na danom území síce vyriešili, no postupne sa tam dostali aj iné, invázne druhy rastlín, ktoré opäť sťažili pohyb obchodníkov s rozmernejším nákladom.

Ešte aj v 40. rokoch minulého storočia bol Cape Flats takmer neobývaným kusom územia pri Kapskom Meste, ktorému len ťažko dokázali nájsť úrady využitie. Postupne sa tak však začali tvoriť osady domorodých obyvateľov, ktorí boli vyhnaní mimo „bielych“ území v prvej vlne krutých zákonov aparteidu.

V druhej polovici 20. storočia sa už územie začalo zapĺňať desiatkami developerských projektov, ktoré stavali jednoduché a lacné obydlia pre „farebných občanov v Kapskom Meste“. Cieľom bolo vytlačiť černošskú populáciu zo stredu a západu mesta, keďže tamojšie oblasti boli označené ako výsostne a prísne len pre bielych ľudí, informuje web SA History.

Útočisko pre „vyhnancov“

Z územia, ktoré nemalo využitie, sa tak za necelých desať rokov stala husto obývaná časť, ktorá mala hneď od začiatku niekoľko existenčných problémov. Azda najhlavnejším z nich bolo, že množstvo nových obyvateľov si nemohlo dovoliť platiť ani tie najnižšie nájmy, čo spôsobilo masovú výstavbu nelegálnych domov a chatrčí.

Výrazný generačný úpadok, nedostatok financií, vzdelania či základných ľudských potrieb nastal v častiach ako Cape Flats z dôvodu, že domorodí obyvatelia sa ani nemohli formálne uchádzať o solídnu prácu, za ktorú by mohli zarobiť dostatok peňazí na uživenie svojej rodiny.

V Cape Flats a jeho menších obciach sa postupne usídlilo približne 1,5 milióna ľudí, z ktorých si len malé percento dokázalo zabezpečiť aspoň priemerný beztrestný život. Situácii mal byť koniec súbežne s koncom aparteidu, ktorý postupne nastával od roku 1989, dodáva News24.

Nástupom Nelsona Mandelu do úradu prezidenta bol juhoafrický aparteid v roku 1994 nadobro odstránený, čo malo z problémov a upadania spoločenskej situácie pomôcť aj Cape Flats. Nestalo sa. Chudoba, vysoká nezamestnanosť, nízka vzdelanosť a prítomnosť kriminálu sa však za ostatných 50 rokov natoľko rozmohli, že Cape Flats do nového tisícročia vstupovalo len jediným smerom – do postupnej záhuby.

Odstránenie predných zubov a gangy na každom rohu

Z Cape Flats sa teda rýchlo stalo sídlisko, ku ktorému by sa čoraz modernejšie a medzinárodne obľúbenejšie obchodné centrum Kapského Mesta radšej ani nepriznávalo. Okrem toho, že v oblasti sa často strieľa, kradne a na uliciach predáva prakticky čokoľvek, majú tamojší obyvatelia ešte jeden tradičný zvyk.

„Medzera vášne“ alebo „Passion Gap“ je druh dentálnej úpravy zubov, ktorý je najpopulárnejší práve vo Flats. Ide o rituál, kedy prídete o predné horné zuby. Najčastejšie sa to pripisuje zvyku, do ktorého vás dotlačia rovesníci, respektíve je to mnohokrát aj „vstupenka“ do gangsterskej skupiny. Iné zdroje píšu, že sa to robí pre vylepšenie orálneho sexu, pískania rybárov na mori, bozkávania či v prípade náhlej intubácie, informuje Telegraph.

Práve gangsterské skupiny sú v Cape Flats dodnes overeným zdrojom zárobku, no veľkým rizikom pre vlastné prežitie. Vo viacerých oblastiach Flats prebiehajú tvrdé prestrelky a boje o územie pokojne aj počas dňa, kedy sa na uliciach pohybuje aj množstvo civilistov.

Pomáha aj armáda, zmena sa však neočakáva

Po roku 2010 sa situácia zhoršila natoľko, že vláda Juhoafrickej republiky musela pristúpiť k aktívnemu nasadzovaniu jednotiek národných armádnych zložiek, ktoré majú pomáhať miestnej, vo veľkej miere bezradnej, polícii.

Jednou z najproblematickejších adries v Cape Flats je Hanover Park, kde sa v apríli tohto roka podľa News24 odohrávali neľútostné vojny gangov o vplyv aj územie, ktoré sa dejú aj v 30-minútových intervaloch. Aj pre tieto nedávne konflikty sa Cape Flats často označuje za najnebezpečnejšiu mestskú časť celej Afriky.

Aj keď sa dnes Cape Flats delí na základe politického či náboženského vyznania, všetky komunity v tejto časti Kapského Mesta zasahuje do značnej miery chudoba a je veľmi náročné odhadnúť, kedy a či vôbec sa podarí pozdvihnúť tamojšiu životnú úroveň.