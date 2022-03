V Turecku otvorili najdlhší visutý most na svete. Je dlhý 4,6 kilometra a spája dva svetadiely

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok slávnostne otvoril nový visutý most cez prieliv Dardanely, ktorý je považovaný za najdlhší svojho druhu na svete. Informovali o tom agentúry AFP a AP.

Most s názvom 1915 Canakkale s rozpätím hlavného poľa 2023 metrov postavilo konzorcium tureckých a juhokórejských spoločností za 2,5 miliardy eur. Celková dĺžka mosta, ktorý je súčasťou novej diaľnice, je 4,6 kilometra.

Most spája mesto Gelibolu, ktoré sa nachádza na európskej strane tureckej provincie Canakkale na severozápade krajiny, s mestom Lapseki na ázijskej strane.

Cestujúcim skracuje cestu cez prieliv na šesť minút v porovnaní s predchádzajúcou jeden a pol hodinovou cestou trajektom, uviedol Erdogan. Most otvorili pri príležitosti 107. výročia bitky o polostrov Gallipoli, známej aj ako operácia Dardanely.

Andy Vermaut shares:Turkey opens record-breaking bridge between Europe and Asia: President Tayyip Erdogan opened a massive suspension bridge across Turkey’s Dardanelles Strait on Friday, the latest in a series of major infrastructure projects… https://t.co/g0ZWCMDZIq Thank you. pic.twitter.com/MjVnjZYDR3

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) March 19, 2022