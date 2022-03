Nahá dostávala po zadku, vykonala orálny sex: Manipulátor si vystrelil z McDonald’s a prinútil 3 hodiny týrať dievča

Ako málo stačí k tomu, aby sme niekoho začali považovať za váženú autoritu a ako sa mení naše správanie pri takomto kontakte? Odpoveď prináša bizarný skutočný prípad o podvodníkovi, ktorý sa v telefóne vydával za policajta. Ľudia na opačnej strane linky mu okamžite dôverovali a neváhali splniť všetko, čo od nich požadoval. Aj keď to presahovalo hranice trestnej činnosti.

V slúchadle sa predstavil ako dôstojník Scott aj 9. apríla 2004, kedy uskutočnil ďalší z takýchto zdanlivo nevinných telefonátov, píše stránka I Can’t Believe It’s NonFiction. V tom momente ešte netušil, že je jeho posledným výstrelkom. Telefón zdvihla manažérka rýchleho občerstvenia McDonald’s Donna Summers, čo odštartovalo peklo, ktoré sa v jej kancelárii odohralo počas najbližších troch hodín.

Rozohral psychický teror, z ktorého nebolo úniku

Dôstojník jej podal falošné hlásenie, podľa ktorého mala jedna zo zamestnankýň prevádzky ukradnúť zákazníkovi peňaženky. Uviedol aj opis dievčaťa. Sedel na 18-ročnú Louise Ogborn, ktorá sa stáva hlavnou hrdinkou tohto smutného príbehu. Na to, aby ju Donna identifikovala ako obviňovanú zlodejku, jej stačili informácie o farbe vlasov dievčaťa a popis červenej kravaty, ktorú vlastne nosili všetci zamestnanci.

Terčom sa stalo dievča, ktoré si potrebovalo udržať prácu

Britský The Mirror uvádza, že Louise bola hanblivým a nekonfliktným dievčaťom, od ktorého nikto neočakával, že by bolo schopné podobného činu. V prevádzke pracovala štvrtý mesiac a mala dobrý dôvod si toto zamestnanie udržať – jej mama prišla o prácu a navyše trpela zdravotnými problémami, informoval ABC News. Musela sa teda postarať o seba aj o ňu.

Zostala prekvapená, keď v ten deň Donna prišla s nezvyčajnou požiadavkou – zavolala ju do kancelárie a vypýtala si od nej telefón aj s kľúčmi od auta. Louise hovorila Donne, že nič neurobila, hlas v telefóne bol však silnejší ako mladého dievčaťa stojaceho pred ňou. Ako sa neskôr ukázalo, zlyhala akási pyramída postavenia. Kým Donna bezpodmienečne dôverovala mužovi, ktorý mal byť členom polície, Louise verila, že Donna robí všetko pre to, aby sa vyhla problémom a zachovala sa správne.

Prinútil ju vyzliecť sa donaha

Nevymyslela to však sama, iba plnila požiadavky muža na druhej strane linky, ktoré pokračovali a postupne sa vyostrovali. Poprosil ju, aby prikázala dievčaťu vyzliecť si šaty. Odôvodnil to prostým dôvodom, a to zachovaním odtlačkov a dôkazov. Vydesená Louise sa vyzliekla a Donna uložila veci do tašky.

Požiadavky sa vyostrovali

Napriek tomu, že bola v kancelárii zima, Louise bola zakrytá iba čiernou zásterou, ktorá jej bola malá. Donna dostala príkazom strážiť ju, až kým neprídu policajné hliadky. Scott bol po celý čas na telefóne. Keď sa Donna musela ísť postarať o prevádzku, poprosila ďalšieho zamestnanca – Jasona Bradleyho – aby Louisu postrážil.

Samozrejme, s týmto pokynom problém nemal. Keď mu však hlas dôstojníka v telefóne povedal, aby vyzliekol dievčaťu zásteru a opísal mu jej nahé telo, rázne odmietol. Keď to s jedným zamestnancom nevyšlo, Scott sa nevzdával svojho zjavne veľmi dobre rozohraného plánu a pritvrdil. Opýtal sa Donny, či je vydatá. Odpovedala, že je zasnúbená. Tak poprosil, aby jej snúbenec postrážil Louise. Súhlasila a zavolala ho do prevádzky.

Opisoval jej telo cudziemu mužovi v telefóne

Jej snúbencom bol muž menom Walter Nix Jr., ktorý v prípade poriadne zamiešal karty. V podstate všetko začalo až jeho príchodom. Donna mu verila, čo sa však odohralo v najbližších minútach, si pravdepodobne nepredstavovala ani vo svojej najväčšej nočnej more.

Walter neváhal splniť Scottovu požiadavku a Louise vyzliekol zásteru. Ďalej ju spoločne prinútili skákať či vykonávať rôzne cviky, vraj aby Walter odhalil, či niečo predsa len neukradla a neukryla si to medzi intímne partie. Aby boli úplne dôslední, Scott vyzval Waltera, aby na ňu sexuálne zaútočil v rámci kompletnej prehliadky.

Došlo až k násilnému orálnemu sexu

Zašlo to až tak ďaleko, že Louise musela Waltera bozkávať, on jej búchal po zadku a mal ju prehnutú cez kolená, neskôr mu na nich sedela a dokonca vykonala orálny sex. Celý tento trojhodinový incident zachytila kamera umiestnená na strope miestnosti. Video je možné nájsť online aj dnes.

Podobné telefonáty sa objavovali po celých USA, tu však zašiel páchateľ priďaleko

Najväčší šok všetkých zúčastnených čakal v momente, keď sa Donna od svojho manažéra dozvedela, že ide o falošný telefonát. Louise teda nič neukradla a ak by aj, podobné správanie by si v žiadnom prípade nezaslúžila. Donna išla za Louise okamžite, ako sa dozvedela, že sa stali obeťami podvodu. Scott zavesil a traumatizované dievča poslala domov.

Za falošnou identitou dôstojníka Scotta sa mal ukrývať v tom čase 38-ročný David Stewart, povolaním väzenský dozorca. Tento hovor bol iba jedným zo 70 volaní, v ktorých sa v priebehu desiatich rokov vydával za niekoho iného a snažil sa klamať manažérov prevádzok s rýchlym občerstvením celkovo v 31 štátoch USA. Opakoval aj tento scenár, ktorý bol mimoriadne ponižujúci a neváhal zájsť až k vynúteniu sexuálneho násilia.

Natrafil na obeť, ktorá nemala možnosť povedať nie

Možno vám v hlave vŕta otázka, prečo Louise jednoducho neodišla, keď vedela, že nič neukradla a teda sa nemusí podriaďovať. Odpoveď je jednoduchá. Nutne potrebovala prácu, a preto bola ochotná urobiť všetko, aby si ju udržala. Nemala inú možnosť a nechala sa podriadiť vyšším autoritám, ktoré v tomto prípade zlyhali na plnej čiare.

Louise navyše v tento večer pracovať ani nemala. Ponúkla sa sama, že pomôže vyťaženej službe, kým príde iný zamestnanec, ktorý ju vystrieda a zároveň si trochu privyrobí. Nemohla tušiť, že je to veľmi zlý nápad.

„Skutočne som si myslela, že telefonujem s policajtom a to, čo mi prikazuje urobiť, je správne,“ prezradila Donna. ABC News upozornil, že vo videonahrávke je vidieť, ako sa manažérka zrútila po tom, ako sa dozvedela pravdu. Donna niekoľkokrát vošla do kancelárie počas toho, ako Walter týral Louise. Vždy jej podala zásteru na zakrytie a povedala, že musia počkať na príchod polície.

Manipulácia mu prinášala uspokojenie

Na miesto napokon dorazil skutočný policajný detektív, zatkol Waltera a pomocou volaného čísla sa mu podarilo vypátrať Davida Stewarta, ktorý mal stáť za celou sériou podvodných telefonátov. Podľa psychológa muž trpel takzvaným virtuálnym voyerizmom, ktorý uspokojoval psychickou, fyzickou aj sexuálnou manipuláciou svojich obetí.

Louise začala súdny spor voči spoločnosti McDonald’s, v ktorej bola zamestnaná, pretože neupozornila svojich zamestnancov na falošné telefonáty, ktorých boli v tom čase desiatky a mohli tomuto predísť, píšu noviny Statesboro Herald.

Louise napokon vysúdila 6,1 milióna dolárov. Podobne riešila svoj šok aj Donna, ktorej súd udelil 1,1 milióna dolárov. So svojím snúbencom sa hneď po incidente rozišla a Walter putoval na päť rokov do väzenia za sexuálne zneužitie a držanie Louise, uviedli ABC News.

Profesionálny podvodník?

David bol zatknutý 30. júna 2004, no napriek dôkazom, ktoré voči nemu boli, poprel súvislosť medzi ním a telefonátmi, uvádza portál OK Whatever. Síce mu hrozilo až 15 rokov za mrežami, no v roku 2006 bol uznaný nevinným. Za utrpenie, ktorým si Louise aj ďalšie obete prešli, páchateľ, ktorý to celé riadil, nebol potrestaný. Dokonca sa nehovorilo o žiadnom inom podozrivom. Ak za týmito činmi stál skutočne David Stewart, u ktorého doma našli dokonca telefónnu kartu, z ktorej sa telefonovalo do deviatich prevádzok, hovoríme o profesionálnom podvodníkovi, ktorý ušiel aj pred spravodlivosťou. Falošné telefonáty razom ustali.

Tento kontroverzný príbeh sa stal inšpiráciou námetu drámy Compliance, ktorá ukazuje incident so zadržaním Louise a sústreďuje sa na psychický teror vychádzajúci z neznámeho hlasu z telefónu, ktorého príkazy navždy zmenili život všetkým zainteresovaným.