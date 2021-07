Nadobro končí s hudbou: Britney mala po prehratých súdoch dospieť k definitívnemu rozhodnutiu

Kauza okolo speváčky Britney Spears a jej snahy získať späť svojprávnosť a kontrolu nad vlastným životom naberá na obrátkach. Keďže sa jej na súdoch nedarí presviedčať porotu o tom, že je schopná sa o seba postarať sama, rozhodla sa, že skoncuje s tým, čo jej problémy vlastne spôsobilo. Celosvetovej slávy sa už nezbaví, byť súčasťou šoubiznisu už však ďalej byť nechce. S hudbou preto končí.

Pre niekoho prekvapivé (pre iného možno ani nie) správy o tom, že Britney Spears nadobro končí s hudobnou kariérou mal potvrdiť priamo jej dlhoročný manažér, píše web Deadline. Napísať mal list jej opatrovníkom, v ktorom podal výpoveď.

Britney bojuje o svoj život na súdoch

Médiá v súčasnosti o niekdajšej princeznej popu, 39-ročnej speváčke Britney Spears, informujú najmä o jej súdnych ťahaniciach s otcom Jamiem Spiearsom a Jodi Montgomery. Tí majú nad slávnou speváčkou majetkovú i osobnú kontrolou už od roku 2008, kedy bola zbavená svojprávnosti z dôvodu obáv nad jej duševným zdravím. Britney ale tvrdí, že je úplne zdravá a schopná sa postarať sama o seba. To jej ale za pravdu nechcú dať nielen jej zákonní opatrovníci a správcovia majetku, ale ani sudcovia či porota.

„Neklamem. Chcem len späť svoj život. Už je to 13 rokov a naozaj stačilo. Už je to skutočne dlhý čas, čo som mala kontrolu nad svojím majetkom. Je mojím želaním a snom, aby sa toto všetko skončilo bez toho, aby som musela niečo dokazovať,“ uviedla Britney počas nedávneho súdneho pojednávania podľa webu Unilad.

Nadobro končí s hudbou

Slávna speváčka si získala podporu fanúšikov, ktorí založili hnutie #FreeBritney a taktiež túžia po tom, aby Spears mohla opäť vystupovať. To jej nie je umožnené vzhľadom na to, že dozor nad celým jej životom drží jej otec a správkyňa majetku Montgomery. Britney údajne tiež nemá dovolené sa opäť vydať či mať deti. Preto plánuje podstúpiť ďalší krok, ktorý by jej mohol pomôcť a tým je odchod do speváckeho dôchodku. Potvrdiť to mal aj jej dlhoročný manažér Larry Rudolph, ktorý pri nej stojí od samotných počiatkov kariéry a zotrval pri nej aj napriek všetkým problémom a škandálom, ktoré sa okolo Britney začali hromadiť.

Rudolph ale na žiadosť samotnej speváčky zo svojej funkcie odchádza a požiadať ho o to mala Britney ešte pred viac ako dvomi rokmi.

BREAKING NEWS: Britney Spears’ manager Larry Rudolph is RESIGNING #FreeBritney pic.twitter.com/VkV75yOMH6 — Britney Stan (@BritneyTheStan) July 6, 2021

„Je to už dva a pol roka, čo som s Britney naposledy komunikoval a už vtedy mi oznámila, že si chce na dobu neurčitú oddýchnuť od práce,“ napísal Rudolph v oficiálnom liste pre Jodi Montgomery a otca speváčky Jamieho Spearsa. Podľa vlastných slov si Montgomery uvedomil, že Britney mu tým dala najavo, že chce z hudobného šoubiznisu odísť a prestať tvoriť nové piesne.

Vždy pri Britney stál

„Ako iste viete, nikdy som nebol súčasťou jej opatrovníctva ani všetkých operácií okolo, takže nie som oboznámený s mnohými detailmi. Pôvodne som bol najatý na žiadosť Britney, aby som jej pomohol s kariérou. Ako jej manažér verím, že je v najlepšou záujme Britney, aby som z jej tímu odišiel, pretože moje profesionálne služby už nie sú potrebné,“ uviedol na záver a dodal, že je skutočne hrdý na to, čo všetko za viac ako 25 rokov spolupráce spoločne dosiahli.

„Želám Britney veľa zdravia a šťastia vo svete a budem tu pre ňu kedykoľvek ma bude opäť potrebovať, rovnako ako som vždy pre ňu bol,“ uzavrel Rudolph.

Britney Spears naposledy vystupovala na koncerte v Las Vegas v roku 2018. Odvtedy odmietala vystupovať, pokým bude správcom všetkého jej otec. Ten mal podľa jej slov ovplyvňovať všetko, vrátane osobného života, kariéry i majetku. Má z neho strach a už viac nechce byť rukojemníčkou.