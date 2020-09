Na videu prosila o pomoc. Pre chvíľku slávy nafingovala žena vlastný únos, vinu hodila na černocha

Dôkazom je Američanka, ktorá sa rozhodla nafingovať svoj vlastný únos. Vraj to urobila preto, lebo potrebovala inšpiráciu ku svojmu rukopisu.

Po Hannah pátrala rodina aj polícia

Ako informuje portál The Courier Press, jedného dňa sa Američanka Hannah Pottsová rozhodla uverejniť na Facebooku video, v ktorom tvrdila, že ju v hnedom aute uniesol muž tmavej pleti. Údajne práve vonku v prírode fotila zvieratá, keď k nej mal prikročiť neznámy muž a vopchať ju do kufra auta. Vo videu tvrdila, že sa nachádza v prázdnej miestnosti s holými stenami a prosila svojich známych, aby upozornili úrady a poslali pomoc.

Samozrejme, rodina a známi sa o Hannah báli a okamžite po nej spustili pátranie. Do pátrania sa zapojila dokonca aj FBI a rodina celé dva dni žila v hrôze a neistote. Až kým sa nezistilo, že Hannah sa ukrýva v pivnici u svojej kamarátky, je celá a zdravá a nikto ju neuniesol. Žena napokon priznala, že celý príbeh s únosom si len vymyslela.

Fake Kidnapping: Hannah Potts was never missing. Hannan Potts’ family asks for charges after fake kidnapping https://t.co/JTMHXIN36f via @courierpress — Atlantic Tide Crimes (@Karen67516102) August 6, 2020

Portál All That Is Interesting informuje, že 23-ročná Hannah z Indiany si únos vymyslela údajne kvôli rukopisu, na ktorom práve pracovala. Potrebovala k nemu inšpiráciu a chcela vedieť, aké to je, keď niekoho skutočne unesú. Súčasťou plánu bola aj kamarátka, ktorá ju ukryla v pivnici, Maria Hopper a aj jej priateľ Joshua Thomas.

Video uverejnila Hannah 24. júla, pričom rodina do pátrania zapojila nielen políciu, ale aj kamarátov a susedov. Rozdali stovky letákov, na ktorých bol kontakt na políciu, aj na jej dvojča, Lauren Pottsovú a vytvorili na Facebooku skupinu, ktorá mala pomôcť Hannah vypátrať. Do tej sa v priebehu dvoch dní pridalo až 4 500 ľudí.

Žena chcela v pivnici ostať

Aj keď sa Hannah svoje správanie pokúšala vysvetliť a obhájiť, rodina preň nemá pochopenie. Podľa rodiny si Hannah zaslúži najvyšší možný trest a dúfajú, že svojím konaním nespôsobila ťažkosti žiadnemu mužovi tmavej pleti s hnedým autom, píše na Facebooku jej sestra Brittany Schonaman.

Neskôr vyplávalo na povrch, že aj keď sa podvod podarilo odhaliť už v priebehu 2 dní, Hannah a Maria sa naň pripravovali najmenej týždeň. Dôkazom sú správy, ktoré si dve ženy vymieňali a v ktorých diskutovali aj o tom, či by použité telefóny a SIM karty nemali zničiť.

Keď Hopperovú navštívila polícia, tá spočiatku tvrdila, že Hannah u nej nie je, dovolila však polícii, aby prehľadali jej dom. Keď sa polícia dostala až k pivnici, Hopperová sa ich pokúšala odradiť tým, že tvrdila, že je to len miestnosť plná pavúkov.

Namiesto pavúkov tam však našli Hannah. Zvláštne je, že žena mala na rukách aj na členkoch plne funkčné putá. Polícii však povedala, že v pivnici nie je držaná proti vlastnej vôli a chce v nej zostať. Hannah spolu s Hopperovou a Thomasom v súčasnosti čakajú na ďalšie pojednávania a na rozhodnutie súdu.