Na Victoriu Beckham sa spustila obrovská vlna kritiky. Pozrite sa, z čoho ju obviňujú fanúšikovia

Chcela sa pochváliť rodinnou fotografiou, no vyslúžila si negatívne reakcie. Módna návrhárka Victoria nemohla chýbať na tohtoročnom Parížskom týždni módy, kde sa ukázala so svojím manželom Davidom a ich synmi. Dala o tom vedieť na Instagrame, no fanúšikovia si všimli určité detaily.

Bývalá členka skupiny Spice Girls Victoria Beckham schytala kritiku od ľudí po tom, ako zverejnila snímku z módnej udalosti na sociálnej sieti, ako informuje denník The Sun. Tá zachytáva okrem nej aj jej manžela Davida Beckhama, ich synov, dcéru Harper a nevestu Nicolu, ktorí ju prišli podporiť.

Upravená fotografia na sociálnej sieti

„Vždy ste tu, aby ste ma podporili… Veľmi vás všetkých milujem!! Posielam bozky,“ napísala Victoria k fotografii a označila členov svojej rodiny. Vedľa nej a Davida stojí Rómeo, Harper, Brooklyn s manželkou Nicolou a napokon najmladší syn Cruz. Hoci fotografia vyzerá ako vystrihnutá z rodinného albumu, podľa fanúšikov nejde o originálnu snímku.

Zdá sa, že Cruz má nad niekým zdvihnutú ruku, čo je dôvod, prečo mnohí špekulujú, či nie je vedľa neho po ľavej strane jeho priateľka Jackie. Podľa nich je fotografia orezaná, o čo sa Victoria sama postarala. Chcela tým módna ikona naznačiť, že Cruzovu priateľku neberie do rodiny? Jackie je údajne takmer o 10 rokov staršia ako Cruz, čo sa Victorii možno nepáči.

Negatívne komentáre od fanúšikov

„Nie je náhodou fotografia vystrihnutá?” opýtal sa jeden z fanúšikov. „Ona to naozaj spravila,” neskrýval šok ďalší, ktorý vystriedal podobný komentár. „Určite z fotografie niekoho vystrihla.”

Aby to však nebolo málo, Victoriu skritizovali taktiež pre jej elegantný kostým, v ktorom sa ukázala na módnej udalosti. „Victoria, prosím, vytiahnite si nohavice, máte ich príliš dlhé,” znel komentár, ku ktorému sa pridali i ďalší ľudia. „Naozaj si prajem, aby ste si vyrobili nohavice správnej dĺžky, vyzerali by na vás oveľa lepšie.”