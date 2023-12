Na týchto úsekoch sa pripravte na kolóny, jednému sa radšej vyhnite. Pre hustý sneh sa niekde zdržíte aj hodinu

Na viacerých úsekoch ciest v Žilinskom kraji sa vodiči zdržia v kolónach. Informuje o tom Zelená vlna RTVS. Situácia sa komplikuje pri Kraľovanoch aj v Terchovej.

Na ceste za Kraľovanmi smerom na Turany si vodiči postoja pol hodiny. Na konci úseku diaľnice D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok sa podľa Zelenej vlny zdržia viac ako hodinu. Úseku sa odporúčajú vyhnúť.

Takmer hodinové kolóny sú aj na ceste z Terchovej do Zázrivej. Na viacerých úsekoch husto sneží. Ako pre TASR potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, pre vozidlá nad desať metrov je uzatvorený horský priechod Šturec.

Problémy sú aj v Bratislave

Pezinská Baba v Bratislave je aktuálne pre zlú zjazdnosť a popadané stromy uzavretá. Bratislavská polícia o tom informuje na webe. Upozorňuje tiež na spomalenú premávku na diaľniciach v Bratislavskom kraji.

Krajská polícia v Bratislave aktuálne eviduje približne 20 udalostí v cestnej premávke. V súvislosti s poveternostnými podmienkami preto pripomína viaceré odporúčania.

Nevyhnutnosťou sú podľa nej zimné pneumatiky či odstránenie námrazy a snehu z auta. Radí tiež, aby sa vodiči vyhli prudkým trhavým pohybom, jazdili pomalšie a dodržiavali dostatočný odstup od iných áut. „Pri ovládaní auta je potrebné sa vyvarovať trhavého prudkého pohybu. To by mohlo viesť k šmyku a následnej dopravnej nehode. Pri jazde brzdite dlhšie a plynulo, rovnako to platí aj pri rozjazde,“ podotkli.