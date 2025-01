Na týchto miestach si dávajte veľký pozor, hrozí pád lavíny: Situácia sa bude naďalej zhoršovať

Vplyvom vetra sa lavínová situácia na našom území bude postupne zhoršovať. V pohoriach platí nad pásmom lesa malé lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce prvému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Výnimkou je Veľká Fatra a Lúčanské časti Malej Fatry, kde nie je žiadne lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) na svojej webovej stránke.

Hlavným lavínovým problémom je trvalo slabá vrstva snehu. Nebezpečné sú preto najmä tienisté orientácie a severné svahy našich pohorí. Uvoľnenie lavín hrozí len pri veľkom dodatočnom zaťažení na veľmi strmých svahoch. Hrozia malé lavíny, ktoré po uvoľnení predstavujú riziko najmä v kombinácii s terénnymi pascami (trčiace skaly, terénne depresie, resp. skalné zrázy).

Sneh až nad pásmom lesa

Snehová pokrývka je vplyvom plusových teplôt na väčšine nášho územia sadnutá. Jej povrch tvorí tvrdá kôra, pod ktorou sa nachádzajú kritické vrstvy hranatozrného snehu. V dolinách a na prístupových chodníkoch je vodný ľad. Hrebene sú vplyvom silného vetra, ktorý fúkal v predošlých dňoch, sfúkané do tvrdého až skalnatého podkladu. Priemerne sa v našich pohoriach nachádza od 15 do 30 centimetrov snehu. Lokálne do 50 centimetrov. Súvislá snehová pokrývka sa zväčša nachádza až nad pásmom lesa.