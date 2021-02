Na toto sme všetci čakali: Vakcína od Pfizeru zastavuje šírenie koronavírusu, ukazujú izraelské štúdie

Jednou zo základných neistôt pri podávaní vakcín proti novému koronavírusu bola obava, či očkovanie zabráni aj prenosu ochorenia. Štúdie totiž boli zamerané na symptomatické prejavy ochorenia a neexistovali štúdie toho, či zaočkovaný človek nemôže slúžiť ako prenášateľ koronavírusu pri asymtomatickom ochorení. Ako ale ukazujú štúdie, minimálne pri vakcíne od spoločností Pfizer/BioNTech sa prenosu zabraňuje.

Zatiaľ nerecenzovaná štúdia

Aspoň sa to tak na prvý pohľad javí, uvádza portál tlačovej agentúry Bloomberg. Vakcína mala zabrániť prenosu až na úrovni 89,4 %. Štúdia zatiaľ nebola recenzovaná a niektorí odborníci dokonca spochybnili presnosť merania.

Izrael začal s vakcináciou 20. decembra 2020, pričom očkuje prioritne vakcínou od Pfizer/BioNTech, v menšej miere vakcínou od spoločnosti Moderna. V prepočte na obyvateľa, krajina v zaočkovanosti suverénne vedie. Takmer polovica populácie už dostala aspoň jednu dávku vakcíny, pričom krajina by chcela do konca marca zaočkovať všetkých ľudí, ktorým to zdravotný stav dovoľuje.

Analýza od Pfizeru už čoskoro

Nadšenie zo štúdie však brzdia niektorí vedci, ktorí tvrdia, že by ju radi videli publikovanú v recenzovanom časopise, aby ju boli schopní podrobne preskúmať.

Aj Pfizer/BioNTech pracujú na analýze dát z Izraela, avšak hovorca spoločnosti zatiaľ odmietol komentovať údaje. Sľubuje však, že analýza bude dostupná hneď po jej dokončení.

Pravdepodobne bráni prenosu

Najväčším problémom je, že testovanie u očkovaných pacientov neprebieha v takej veľkej miere. Mnohí vedci sa však stotožňujú, že vakcína môže obmedzovať prenos, len si nie sú istí, či číslo 89,4 % je skutočne reálne. To sa pravdepodobne dozvieme v priebehu najbližších dní až týždňov.