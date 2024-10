Na toto by si netrúfal len tak hocikto. Adriana Poláková zverejnila autentickú fotografiu a priznala, že sa dala vylepšiť

Má tesne pred 50 a napriek tomu sa pýši bezchybnou pleťou bez známok starnutia. Bývalá moderátorka markizáckeho Telerána si uvedomuje svoju prednosť. Podelila sa s fanúšikmi o to, ako vyzerá jej pokožka na tvári zblízka a bez nánosov mejkapu.

Predviedla pleť zblízka

Zatiaľ čo iné známe osobnosti by sa za to hanbili, Adriana Kneissl, predtým Poláková, si z toho nič nerobí. Išla s kožou na trh a na Instagrame sa pochválila fotografiou svojej tváre pekne zblízka. Bez akýchkoľvek líčidiel ukázala svoju prirodzenú krásu, zatiaľ čo slnečné lúče dopadali na jej pleť. Podľa popisku v príbehu tak zrejme chcela zdôrazniť, ako naozaj vyzerá jej pokožka.

Hoci by si mnohí pri pohľade na jej bezchybnú a pevnú pleť mohli pomyslieť, že zrejme má za sebou nejakú plastiku, opak je pravdou. „Dobré ráno! Ja som vám len chcela ukázať, že pleť 48-ročnej ženy môže byť bez vrások, a to som neležala pod skalpelom, ale pod ihlami plazmoterapie a s výsledkom som veľmi spokojná,” napísala Adriana do príbehu na sociálnej sieti.

O aký zákrok ide?