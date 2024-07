Na tomto prírodnom kúpalisku bude platiť zákaz kúpania: Iný letný program si budete musieť zvoliť do tohto dátumu

Kúpanie aj rybolov na prírodnom kúpalisku na košickom sídlisku Nad jazerom bude v stredu (31. 7.) od rána do 18.00 h zakázaný. Dôvodom je pohyb plavidiel a aplikovanie špeciálnych prípravkov v súvislosti s odstraňovaním nebezpečných siníc. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.

Pracovníci brnianskej spoločnosti budú do vody aplikovať prípravky bakteriálnych zmesí spolu s vodnou zmesou oxidovaných huminových látok, čo má urýchliť naštartovanie a obnovu biologickej rovnováhy ekosystému vo vode. Sinice by tak mali klesnúť ku dnu, mimo dosahu fotosynteticky aktívneho žiarenia, a malo by dôjsť k ich pozvoľnému rozkladu.

Mesto pokračuje v odstraňovaní nebezpečných siníc v rekreačnej lokalite v mestskej časti Nad jazerom už desiaty rok. „Dôvodom každoročných aplikácií prípravkov je obnova biologickej rovnováhy jazera a znižovanie množstva siníc. Ak by sa opätovne premnožili, hygienici by na jazere museli zakázať kúpanie,“ uvádza magistrát.

Pripomína, že momentálne Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach na základe pravidelného monitoringu kvality vody na kúpanie z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľov ako cyanobaktérie a chlorofyl neodporúča kúpanie sa pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom. U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody na kúpanie považuje za prípustnú.