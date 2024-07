Na tieto 3 vône by ste si v kuchyni mali dať pozor. Neveštia nič dobré a môžu predpovedať nebezpečenstvo

Voňavá kuchyňa je dobrým znamením, najmä keď táto vôňa pochádza z lahodne uvareného jedla, alebo z korenia ako je škorica či vanilka. Niektoré pachy by však v kuchyni rozhodne nemali byť.

Ako informuje portál Huffpost, či už ste uprostred varenia, pripravujete sa vyprázdniť chladničku alebo sa jednoducho chystáte upratať po pripravenej večeri, pravdepodobne je vo vašej kuchyni niečo cítiť. Vzhľadom na to všetko je dôležité uvedomiť si, kedy by mal byť zápach dôvodom na znepokojenie.

Odborníci vysvetlili, ktoré pachy môžu znamenať, že vaše potraviny nie sú bezpečné na konzumáciu, ktoré môžu signalizovať, že je ohrozená bezpečnosť vašej domácnosti a ktoré znamenajú, že je možno čas na modernizáciu spotrebičov.

Nie každý syr by mal zapáchať

Pri manipulácii so zvyškami alebo dokonca s čerstvými produktmi či mäsovými výrobkami platí jedno pravidlo nad všetky: Ak to zapácha, vyhoďte to. Keď však ide o syry, potravinu, ktorá je prirodzene zapáchajúca, pravidlá nie sú také jednoznačné.

Podľa šéfkuchára Kevina Ashtona, kulinárskeho poradcu spoločnosti Restaurantji, existujú tri spôsoby ako zistiť, či sa syr pokazil: prítomnosť abnormálnej plesne, zmena farby alebo silný zápach. Poznamenáva, že identifikácia nepríjemného zápachu je najlepším spôsobom ako určiť, či je syr bezpečný na konzumáciu.

„Ak jemný syr, ako napríklad American alebo Jack, silno zapácha ako Limburger alebo modrý syr, mali by ste ho vyhodiť,“ vysvetľuje Ashton a dodáva: „Prirodzene prenikavé syry ako je Camembert, majú pri skaze pomerne silný zápach po čpavku.“

Celkovo Ashton hovorí, že ak poznáte vôňu konkrétneho syra a ten, ktorý máte páchne „ako koncentrovanejšia verzia toho, na čo ste zvyknutí“, mali by ste sa jeho konzumácii vyhnúť.

„V pokazenom syre sa môžu nachádzať rôzne druhy baktérií prenášaných potravinami, z ktorých každá môže spôsobiť špecifické ochorenia,“ vysvetlil Ashton, pričom konkrétne spomenul salmonelu, E. coli a Listeria monocytogenes.

Tento zápach môže byť nebezpečný