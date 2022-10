Na strednej škole v USA sa opäť strieľalo. Zranených bolo 6 osôb, jedna utrpela zástavu srdca

Šesť študentov utrpelo v pondelok zranenia pri streľbe na strednej škole v meste St. Louis v americkom štáte Missouri. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Streľba bola nahlásená krátko po 9:00 h na strednej škole zameranej na umenie, ktorá je súčasťou verejných škôl. Po vypuknutí streľby budovu opustili stovky študentov, učiteľov a zamestnancov. Školu okamžite obkľúčili desiatky policajných vozidiel.

Verejné školy v St. Louis na Twitteri uviedli, že strelca „rýchlo zastavila“ polícia. Podľa tvítu policajného oddelenia je strelec vo väzbe.

At this time, the scene is secure and there is no active threat. A news conference will be held soon. https://t.co/lIWKnssED5

— St. Louis, MO Police (@SLMPD) October 24, 2022