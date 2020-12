Na sociálnych sieťach sú Slováci odvážni. Prieskum však ukázal, že v súkromí sa správajú zodpovedne

Napriek rebélii na sociálnych sieťach sa Slováci počas pandemickej situácie správajú zodpovedne. Vyplýva to z prieskumu Centra spoločenských a psychologických vied (CSPV) Ústavu experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied (SAV), o ktorom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.

Z prieskumu vyplýva, že 86,3 percenta ľudí sa napríklad snaží v súčasnej pandemickej situácii minimalizovať čas trávený mimo domu.

Väčšina sa správa zodpovedne

„Až 67,8 percenta ľudí zostáva doma aj pri slabých príznakoch akéhokoľvek respiračného ochorenia, aby nešírili vírusy. Ľudí sme sa najskôr pýtali, do akej miery dodržujú nariadenia týkajúce sa zákazu vychádzania, hygienických opatrení, nosenia rúšok a fyzického dištancovania. Vo všetkých prípadoch iba 10 percent ľudí priznávalo, že opatrenia dodržiavajú len málo,“ povedala Vladimíra Čavojová z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV.

Celkovo 66,6 percenta ľudí v prieskume uviedlo, že nákupy vykonáva v domácnosti len jeden z jej členov, 72,9 percenta ľudí si umyje ruky vždy, keď sa dotkne predmetu, ktorého sa dotýkali aj iní ľudia. Slováci sú podľa prieskumu disciplinovaní aj v nosení rúšok, 72,9 percenta ho nosí na verejnosti vždy, a to bez ohľadu na to, či sa niekto iný nachádza v ich blízkosti. Celkovo 40,3 percenta ľudí uviedlo, že rúška nosia aj v rámci spoločných priestorov v bytových domoch.

Viac ako polovica sa s rodinou nestretáva

Viac než polovica opýtaných (57 percent) uviedla, že prerušili kontakt s rodinou, s ktorou nežijú v spoločnej domácnosti, 76 percent opýtaných prerušilo styky s kamarátmi. Na druhej strane, 37,9 percenta ľudí uviedlo, že sa stretávajú s rodinou alebo priateľmi, s ktorými nežijú v jednej domácnosti.

Prieskum tiež ukázal, že extroverti majú tendenciu menej dodržiavať opatrenia. „Zdá sa, že stereotyp o spoločenskejšom extrovertovi, ktorý má potrebu intenzívnejšieho sociálneho kontaktu, a preto je menej ochotný dodržiavať sociálnu izoláciu, má základ v reálnom správaní a potvrdzujú ho aj iné výskumy zo zahraničia,“ povedal Jakub Šrol z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV.

Ľudia majú aj nereálne predstavy

Podľa SAV výsledky výskumu ukazujú, že ľudia, ktorí dodržiavajú opatrenia, vo vyššej miere vykazujú viac prosociálneho správania súvisiaceho s pandémiou COVID-19. To znamená, že viac finančne podporujú ľudí postihnutých pandémiou či objednávajú jedlo z obľúbenej reštaurácie či nakupujú v e-shopoch obchodníkov, ktorých chceli podporiť. „Vykazovali však tiež viac nerealistického optimizmu, napríklad že na Vianoce už budeme mať pandémiu pod kontrolou. Ľudia, ktorí dodržiavali opatrenia menej, vo významnej miere schvaľovali násilie, rôzne protestné akcie a uvádzali, že by boli ochotní sa do takýchto aktivít zapojiť,“ dodala Eva Ballová Mikušková z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV.

Online prieskum uskutočnila na objednávku CSPV SAV agentúra 2muse na vzorke 1 024 respondentov. Prieskum bol uskutočnený medzi 1. a 2. kolom celoplošného testovania od 2. novembra do 5. novembra.