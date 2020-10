Na Slovensku pribudlo 531 nových prípadov. Od dnes platí zákaz zhromažďovania sa

Na Slovensku v pondelok (12.10) pribudlo 531 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 5058 testov. Celkovo tak evidujeme 20 886 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V pondelok pribudlo 357 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 6388 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 397 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 346 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 15 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 40 pacientov s ochorením COVID-19. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 14 437.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 557 505 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 61.

Najviac pozitívnych prípadov zaznamenali v Prešovskom kraji (214), nasledujú Košický kraj (74), Žilinský (62), Trenčiansky (55), Bratislavský (46), Nitriansky (36), Trnavský (33) a Banskobystrický kraj (11). Je medzi nimi 280 žien a 251 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 93 rokov.

Od dnes platí zákaz zhromažďovať sa

Na Slovensku od dnes (13. 10.) platí zákaz zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti. Rozhodla o tom v pondelok vláda SR. Dôvodom je zhoršenie pandémie nového koronavírusu v krajine.

“Uvedomujeme si, že v tejto situácii je veľmi nevyhnutné obmedziť mobilitu a socializáciu ľudí na miestach, kde to nie je nevyhnutné,” skonštatoval po nedeľnom rokovaní ústredného krízového štábu minister zdravotníctva Marek Krajčí. Pracujúcim a študentom sa má podľa neho umožniť chodiť do práce a do školy, avšak všetky ostatné činnosti sa musia obmedziť na úplné minimum.

Posledná brzda pred lockdownom

V čase aktuálne vyhláseného núdzového stavu pre druhú vlnu pandémie nového koronavírusu môže vláda v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť či zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať, či zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním. Opatrením nie je dotknutá právomoc Úradu verejného zdravotníctva regulovať konanie hromadných podujatí, a to obmedziť či zákázať ich.

Na Slovensku sa prijali aj prísnejšie opatrenia, ktoré budú podľa premiéra Igora Matoviča platiť, kým sa sedemdňový kĺzavý medián nezníži pod 500. Zároveň upozornil, že Slovensko sa momentálne snaží zatiahnuť poslednú záchrannú brzdu. Ak nezafunguje, krajinu podľa predsedu vlády čaká lockdown ako v Izraeli.