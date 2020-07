Na Slovensku pribudlo 27 pozitívnych prípadov nákazy koronavírusom, jeden pacient zomrel

Na Slovensku vo štvrtok (30.7.) pribudlo 27 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo tak evidujeme 2292 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Včera sa vykonalo 2176 testov. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V stredu pribudlo 20 vyliečených. Celkovo sa tak z ochorenia vyliečilo 1695 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 29 pacientov, na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú dvaja ľudia, podporu umelej pľúcnej ventilácie nepotrebuje žiadny človek s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 261 562 ľudí. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 29, pribudlo jedno úmrtie. Zrejme pôjde o pacienta z Trenčína, ktorý zomrel ešte minulý týždeň. O najnovších správach vás budeme informovať.

Čoraz viac mladých Európanov trpí ochorením COVID-19

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že čoraz viac mladých Európanov trpí ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Šéf WHO pre Európu Hans Kluge povedal, že v súčasnosti pozorujú prudký nárast najmä vo vekovej kategórii od 20 do 39 rokov.

Medzi krajiny, v ktorých evidujú nárast infikovaných spomedzi mladých ľudí, patria aj Francúzsko a Nemecko. Podľa odborníkov mladí udržiavajú častejšie sociálne kontakty. Kluge dodal, že aj on má dve dcéry a chápe, že nechcú byť počas leta zatvorené vo vnútri.

Množstvo mladých Európanov pre Euronews uviedlo, že niektoré aspekty života sa zmenili, no stretávajú sa s približne rovnakým počtom priateľov, ako pred vypuknutím pandémie, i keď možno menej často, keďže veľa podujatí je zrušených.

Kluge poznamenal, že nárast počtu infikovaných je do značnej miery spôsobený „zmenami správania sa ľudí“. Dodal, že odborníci v oblasti zdravotníctva musia zmeniť spôsob komunikácie s mladými ľuďmi. „Najhoršie je obviňovanie niekoho,“ vyhlásil s tým, že mladých treba motivovať pozitívnymi správami.