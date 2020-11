Na Slovensku pribudlo 1 727 nových prípadov a 16 úmrtí. Druhé kolo testovania bude s výnimkami

Na Slovensku v pondelok (2.11) pribudlo 1 727 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 18 994 testov. Celkovo tak evidujeme 63 556 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V pondelok pribudlo 1245 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 14 257 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 542 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 327 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 104 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 96 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 832 238 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 235.

Vo Fakultnej nemocnici Trenčín zomreli štyria muži vo veku 58, 49, 70 a 86 rokov, a 61-ročná žena. Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta ochoreniu podľahli dvaja muži vo veku 70 a 80 rokov, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina zomreli dve ženy vo veku 70 a 75 rokov a 80-ročný muž, v Nemocnici s poliklinikou Michalovce zaznamenali úmrtie 91-ročnej ženy a 53-ročného muža.

Ďalšie úmrtia na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 boli v Nemocnici s poliklinikou Zvolen – 64-ročný muž, v Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca – 72-ročný muž, v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava – 74-ročný muž a v Liptovskej nemocnici s poliklinikou Liptovský Mikuláš podľahla ochoreniu 86-ročná žena.

Najviac pozitívnych prípadov pribudlo v Žilinskom kraji (472), nasleduje Trnavský (281), Prešovský (203), Bratislavský (202), Trenčiansky (197), Nitriansky (171), Košický (111) a Banskobystrický (90). Je medzi nimi 908 žien a 819 mužov, sú vo veku od 1 do 96 rokov.

Druhé kolo bude, no s výnimkou okresov do 0,7 % pozitívnych

Druhé kolo plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa uskutoční. Výnimkou budú okresy, kde bol počet pozitívnych prípadov počas prvého kola nižší ako 0,7 percenta. Rozhodol o tom ústredný krízový štáb na pondelkovom zasadnutí, o výsledku informoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Testovanie sa tak nebude týkať 25 okresov ani Bratislavy a Košíc.

V druhom kole sa testovanie dotkne 54 percent obyvateľov. Podľa Matoviča však stále zostáva riešiť „77 percent problému“. Pripustil, že nízke čísla v niektorých okresoch krízový štáb prekvapili. Obyvateľov vyzval na zodpovednosť a dodržiavanie opatrení. Všetko, čo sme testovaním získali, si totiž podľa neho môžeme „lusknutím prsta pokaziť“.

Na primátorov a starostov miest, ktoré opäť prejdú testovaním, chcú apelovať, aby využili infraštruktúru, ktorú si na testovanie vybudovali, aby do nej nemuseli opäť investovať, ak je to možné. „Rovnako sa budeme snažiť ponechať tie isté tímy, ktoré boli na jednotlivých odberných miestach,“ povedal Jaroslav Naď. Druhé kolo testovania označil za ďalšiu výzvu pre Ozbrojené sily (OS) SR.

Presnejšie údaje nie sú priorita

Zverejňovanie podrobných dát nie je aktuálne prioritou. „Nie sme štatistický úrad,“ podotkol Naď. Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko informoval, že sa pracuje na ďalšom preplánovaní operácie Spoločná zodpovednosť. Samosprávy vyzval, aby zabezpečili plynulý prísun ľudí na testovanie. „Druhá vec, ktorú potrebujeme, je, aby ľudia využívali testovacie miesta tam, kde bývajú,“ apeloval s tým, že to uvoľní nápor na logistiku. Zdôraznil, že ani kapacity ozbrojených síl nie sú nevyčerpateľné. Zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa do operácie zapojili. V súčasnosti sa podľa neho odvážajú zvyšky po testovaní.

Ako priblížil Zmeko, do operácie nasadili ozbrojené sily 95 percent personálu, a tak striedanie nie je možné do ďalšej fázy zabezpečiť. „V praxi to bude znamenať, že všetci ľudia, ktorí boli v druhej etape, pôjdu aj do tretej,“ uviedol. Aktuálne je podľa neho v OS SR z 13.500 ľudí 1200 vojakov v karanténe, prípadne nakazených.